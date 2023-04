Melissa Satta su Instagram risponde agli haters: “Io vittima di bullismo e sessismo”. Poi lancia un messaggio

Melissa Satta risponde nelle storie del suo canale Instagram a tanti commenti negativi ed insulti. Inoltre, ha dichiarato di aver denunciato alcuni giornali attraverso il suo avvocato. Infine, ha mandato un messaggio anche alle altre donne.

Melissa Satta su Instagram risponde agli haters: “Io vittima di bullismo e sessismo”

Melissa Satta si è sfogata sui social contro gli haters ma anche contro alcuni giornali. “Di solito non faccio questo tipo di video ma sto vivendo, sui social, una situazione abbastanza surreale. E’ da mesi che ricevo messaggi di insulti, che definisco di sessismo e bullismo, due temi ai quali sono molto sensibile– ha detto –. Vengo attaccata per la storia personale e sentimentale che sto vivendo, ma ci sono tante ragazze che vengono bullizzate per tanti altri motivi. Nel 2023 tutto questo non può esistere”.

Poi lancia un messaggio

Poi, la Satta ha voluto mandare un messaggio alle altre donne. “Vi posso raccontare quello che sto vivendo io ma questo è un messaggio che voglio lanciare a tutte le ragazze che vivono ogni giorno situazioni del giorno – dice la Satta -. Io vengo attaccata per la mia storia sentimentale però poi ci sono tantissime ragazze che ogni giorno vengono bullizzate per tantissimi altri motivi”.

“Tanti anni fa ho scelto di essere un personaggio pubblico e quindi accetto ciò che questo comporta – continua Melissa -. In questo momento sto cercando di vivere una relazione sentimentale con un’altra persona, di vivere un po’ di pace e serenità. Penso che questa non sia una colpa”. “Penso che chiunque possa vivere un momento difficile nella propria carriera – prosegue -, ma questo non va riversato sulla persona con cui si sta. Non concepisco questo tipo di ignoranza e vorrei dire basta a questi leoni da tastiera “. Ma la Satta non se la prende solo con i social, nel mirino finiscono anche alcuni giornali. “Ho visto una testata anche importante con un titolo surreale: ‘Melissa porta sfortuna a Berrettini’. Ma perché?” si domanda.

Ed infine: “Questo è bullismo e sessismo, spero che il mio messaggio arrivi a quelle donne che vivono la mia stessa situazione. Vorrei che i social vengano usati con maggiore responsabilità. Perchè odiare e offendere? Non concepisco questo tipo di ignoranza e voglio dire basta a questi leoni da tastiera che aprono Instagram e decidono di insultare qualcuno, oggi Melissa domani magari Francesca. Pensate se queste donne fossero vostra madre, la vostra fidanzata, la vostra nipote”.