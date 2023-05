Gianluca Delli Ficorelli, chi è il marito di Monica Leofreddi: vita privata, figli, carriera

Chi è Gianluca Delli Ficorelli, marito di Monica Leofreddi. Scopriamo qualche informazione in più sul compagno di vita della nota conduttrice televisiva. Che lavoro fa? Quanti figli ha la coppia? Quando si sono conosciuti?

Chi è Gianluca Delli Ficorelli, marito di Monica Leofreddi: vita privata, carriera

La nota conduttrice tv Monica Leofreddi, in passato compagna di Antonello Venditti, negli ultimi anni ha ritrovato l’amore al fianco di Gianluca Delli Ficorelli, brillante odontoiatra romano. Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria all’Università La Sapienza di Roma, si è costruito un’ottima reputazione nel settore e ha firmato molti articoli pubblicati su riviste scientifiche. Dal 1996 è anche titolare di un suo studio a Roma, frequentato da molti volti noti del mondo dello spettacolo come Fiorello e lo chef Ingles Corelli. Delli Ficorelli ha un profilo Instagram dedicato al suo studio e a scatti dei suoi interventi, seguito da oltre 1600 persone.

Vita privata, l’amore con la conduttrice e i figli

Gianluca Delli Ficorelli e Monica Leofreddi stanno insieme dal 2004 e si sono sposati nel 2015. “Quando ho conosciuto Gianluca eravamo entrambi grandi.” -ha spiegato la conduttrice, ospite a Verissimo– “Siamo subito andati a convivere e abbiamo cercato un figlio. Abbiamo provato anche con l’adozione e mi sono sottoposta a diverse cure e quando stavamo per arrenderci è arrivata la notizia più bella”. I due sono diventati genitori per due volte, aiutati dalla fecondazione assistita. Il primo figlio, Riccardo, è nato nel 2009, mentre la seconda, Beatrice, è nata nel 2012: “Lo ringrazio pubblicamente anche se l’ho fatto in privato perché è sempre stato presente nel mio desiderio di maternità”.