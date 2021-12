Monica Angela: chi è la moglie di Alberto Angela?

La moglie del divulgatore culturale Alberto Angela si chiama Monica Angela ed è una donna lontana dai riflettori. Ma chi è la moglie di Alberto Angela?

Chi è Monica Angela

Monica Angela, moglie di Alberto Angela, è una donna lontana dalle telecamere e dai riflettori del mondo dello spettacolo. Originaria di Parma, con il marito ha avuto ben tre figli: Riccardo (nel 1998), Edoardo (nel 1999) e Alessandro (nel 2004). Grazie anche alla sua semplicità è riuscita a rubare il cuore del presentatore televisivo e il loro amore è più solido che mai.

Spesso i due si recano a Parma per visitare i parenti di lei.

Vita privata

Del lavoro di Monica non si sa nulla in quanto i due sono davvero molto riservati. Ciò che si sa è che i due hanno numerose passioni in comune come il nuoto, e che sono spalla l’uno dell’altra. Dopo il rapimento in Nigeria che ha coinvolto Alberto Angela, durante la quale lui e la sua troupe furono rapiti e picchiati, il conduttore ha dichiarato che lei è stata la sua forza.

Tra i riti in comune alla coppia lei le prepara sempre il tiramisù prima di iniziare la giornata. Alberto Angela e la moglie si sono conosciuti quando lei era solo una studentessa e lui era agli inizia della carriera.

Il matrimonio con Alberto Angela

Il paleontologo e la sua dolce metà si sono conosciuti molto tempo fa e nel lontano 1993 si sono sposati. Da quel momento i due non si sono più lasciati e hanno trascorso insieme tantissimi anni.

Insieme la coppia condivide la passione per lo sport, l’arte e il cinema. Quel che è certo è che la compagna di Alberto è colei che ha sempre sostenuto il presentatore nella sua carriera e nei suoi progetti televisivi, punto di riferimento anche per gli anni futuri.