Chi è Cochi Ponzoni: età, moglie, figli, film dell’amico di Renato Pozzetto

Chi è Cochi Ponzoni: attore comico che arriva al successo negli anni 60′ in coppia con il collega Renato Pozzetto. Un duo rimasto nella storia della comicità italiana.

Chi è Cochi Ponzoni: età

Cochi Ponzoni, pseudonimo di Aurelio Ponzoni, è un comico, cabarettista, cantante e attore italiano. E’ diventato famoso a partire dagli anni ’60: insieme a Renato Pozzetto.

L’attore comico è nato a Milano l’11 marzo 1941. Frequenta l’Istituto Tecnico Cattaneo dove incontra Renato Pozzetto.

Dopo aver terminato gli studi, decide di trasferirsi a Londra e iniziare una nuova vita. Tornato in Italia, insieme a Pozzetto, dà vita al duo Cochi & Renato, con cui esordiscono al Cab 64 di Milano nel 1965. Per 10 anni fanno ridere il pubblico italiano. dopo decidono di separarsi. Oltre ai loro film insieme si ricordano anche particolari canzoni diventate dei tormentoni: “La gallina”, “E la vita, la vita” e “La canzone intelligente”.

Dal 2000 torna in coppia con Renato Pozzetto in televisione (Nebbia in Val Padana e Stiamo lavorando per noi per la Rai, Zelig circus per Mediaset) e in teatro (Nonostantelastagione, Nuotando con le lacrime agli occhi – Canzoni e ragionamenti, Una coppia infedele),

Cochi Ponzoni: moglie e figli

Della sua vita privata non si sa moltissimo. Si è venuto a conoscenza che si sia sposato tre volte e che l’ultima moglie, Brunella, è venuta a mancare nel 2009.

Ha avuto quattro figlie dalle varie relazioni: Eleonora, Federica, Benedetta e Vera. Le figlie lo hanno reso quattro volte nonno, dando alla luce Arturo, Raimondo, Giulia e Martina.

Film dell’attore comico

Il famoso duo Cochi e Renato ha fatto un grande successo nel cinema e in televisione negli anni 60′ in particolare. La sua filmografia è molto ricca ed è stato diretta da importanti registi:

Cuore di cane, regia di Alberto Lattuada (1975)

Telefoni bianchi, regia di Dino Risi (1976)

Luna di miele in tre, regia di Carlo Vanzina (1976)

Il comune senso del pudore, regia di Alberto Sordi (1976)

Bruciati da cocente passione, regia di Giorgio Capitani (1976)

Io tigro, tu tigri, egli tigra – primo episodio, regia di Renato Pozzetto (1978)

Saxofone, regia di Renato Pozzetto (1978)

Il marchese del Grillo, regia di Mario Monicelli (1981)

Delitti, amore e gelosia, regia di Luciano Secchi (1982)

La variabile Felsen, mediometraggio, regia di Paolo Rosa (1988)

Evelina e i suoi figli, regia di Livia Giampalmo (1990)

Donne armate, regia di Sergio Corbucci (1990)

Adelaide, regia di Lucio Gaudino (1991)

Mi manca Marcella, regia di Renata Amato (1992)

Senza filtro, regia di Mimmo Raimondi (2001)

La febbre, regia di Alessandro D’Alatri (2005)

Un amore su misura, regia di Renato Pozzetto (2007)

Nel 2010 partecipa al film campione d’incassi La banda dei Babbi Natale con Aldo, Giovanni & Giacomo.