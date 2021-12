Chi è Alberto Angela: laurea, moglie, figli, papà Piero Angela, libri

Chi è Alberto Angela: divulgatore scientifico, conduttore televisivo, giornalista e scrittore italiano. Volto negli ultimi anni su Rai 1 con programmi culturali molto apprezzati.

Chi è Alberto Angela

Alberto Angela è nato a Parigi il giorno 8 aprile 1962. Divulgatore scientifico e conduttore televisivo italiano, specializzato in paleontologia, scrittore e anche giornalista.

Si diploma in Francia e si iscrive alla facoltà di Scienze naturali alla Sapienza di Roma, laureandosi con il massimo dei voti e ottenendo il premio e la pubblicazione della tesi. Dopo aver prestato servizio militare nel Corpo dei Vigili del Fuoco, continua la sua carriera accademica conseguendo diverse specializzazioni all’estero (USA nello specifico) nell’ambito paleontologico e paleoantropologico. Ha praticato l’attività di ricerca per oltre 10 anni, partecipando a spedizioni internazionali, approdando in televisione come divulgatore scientifico già dagli anni 90, spesso anche affiancando il padre alla conduzione di Superquark. Insieme al padre Piero, autore del programma Ulisse – Il piacere della scoperta, in onda dal 2000; il programma ha riscosso moltissimo successo e Alberto è stato anche vittima di un rapimento durante le riprese di una puntata ambientata al confine tra Niger e Algeria. Dal 2015 è curatore e conduttore della serie di documentari Stanotte a …, e più recentemente lo abbiamo visto al timone di Meraviglie.

Alberto Angela: laurea

La biografia e la formazione di Alberto sono presenti su diversi siti importanti. Si è laureato in Scienze naturali con il massimo dei voti per poi seguire diversi corsi di specializzazione nelle più prestigiose università statunitensi (Harvard e Columbia University tra le altre).

Moglie e figli

Alberto Angela è sposato con Monica dal 1993. Insieme hanno 3 figli maschi: Riccardo Angela (1998), Edoardo Angela (1999) e Alessandro Angela, il più piccolo nato nel 2004. Della moglie che si chiama Monica si sa solo che è originaria di Parma, città in cui spesso la famiglia si reca per visitare i parenti materni.

Papà Piero Angela

Alberto Angela è figlio del famoso Piero Angela. La nascita di Alberto è avvenuta a Parigi per i diversi viaggi di lavoro del padre Piero. Il padre è stato volto del Tg1, inviato di guerra e corrispondente ispirando la vita e la carriera di Alberto Angela.

Insieme hanno ideato e condotto programmi tv di genere culturale, collaborando insieme a diversi progetti non solo televisivi. Alberto Angela è conduttore e ideatore (insieme al padre) del fortunatissimo programma documentaristico Ulisse – Il piacere della scoperta.

Alberto Angela: libri

Alberto Angela ha collaborato con testate giornalistiche quali: La Stampa, La Voce, Epoca e Airone. Apprezzato anche in ambito saggistico e autoriale, ha pubblicato numerosissimi libri e volumi riguardanti la scienza, l’evoluzione, le scoperte paleontologiche, civiltà antiche, opere d’arte e importanti personalità della storia. Molto apprezzato e stimato per il suo impegno come uomo di cultura, riceve il Premio Cimitile, nel 2008, per la miglior opera di saggistica con Una giornata nell’antica Roma.