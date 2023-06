Fedez e Luis Sal hanno litigato e a “Muschio selvaggio” rimane solo il rapper: “Abbiamo avuto un confronto acceso”

Fedez e Luis Sal hanno litigato così il rapper per spiegare finalmente il motivo ha deciso di pubblicare un lungo video su Youtube. Il rapper ha annunciato che il suo ormai ex collega ed amico non tonerà più nel podcast “Muscio Selvaggio”.

Fedez e Luis Sal hanno litigato

Fedez e Luis Sal hanno litigato tanto da creare scompiglio mediatico. “Finalmente vi darò le tante agognate spiegazioni sulla ‘sparizione’ di Luis e vi dirò perché non ho potuto farlo prima. Mi sarebbe piaciuto – ha raccontato in un video Fedez – che a spiegare come mai non è più nel podcast fosse lui, per rispetto di questi tre anni di lavoro e del pubblico. Si sono create delle speculazioni immense, dei gossip totalmente fantascientifici quando la verità è molto meno tragica di quanto si possa pensare”.

A “Muschio selvaggio” rimane solo il rapper: “Abbiamo avuto un confronto acceso”

Luis Sal per ora lascia e non tornerà nel podcast “Muschio Selvaggio”. “Dopo l’esperienza di Sanremo abbiamo avuto un confronto molto acceso e abbiamo deciso di prenderci qualche settimana per capire come stavano le cose – ha raccontato Fedez -. Alla fine della settimana Luis mi ha fatto sapere che non sarebbe più tornato a ‘Muschio selvaggio’ e io non l’ho presa bene. Oltretutto mi è stato impedito fino a oggi di raccontare come stavano le cose danneggiando di fatto il podcast”.