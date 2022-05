Miriana Trevisan (ex GfVip 6) sconvolta sui social: “Io aggredita al parco”

“Siamo appena stati aggrediti, ci hanno tirato delle bottiglie…”. È la denuncia di Miriana Trevisan, ex gieffina del GfVip6, che si mostra ai fan spaventata e sconvolta sulle storie su Instagram.

Miriana Trevisan sui social: “Io aggredita al parco”

Nelle sue storie pubblicate su Instagram, Miriana Trevisan denuncia di essere stata aggredita e lo fa con una voce visibilmente spaventata. “Stavamo facendo delle foto e all’improvviso ci hanno tirato addosso un bidone con delle bottiglie..” per poi aggiungere che “Mi ha detto cose in inglese che hanno a che fare con il mio cu*o che non voglio ripetere” h poi aggiunto la showgirl.

Miriana Trevisan al parco: cosa è successo?