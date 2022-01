Lukaku non convocato: fuori squadra dopo l’intervista polemica

Lukaku non convocato per la sfida del Chelsea contro il Liverpool in programma domenica 2 gennaio. Polemica dopo l'intervista del belga

Lukaku non convocato: il calciatore belga dopo la polemica nell’intervista pubblicata a fine 2021, non è stato inserito nella lista squadra per la sfida importante contro il Liverpool.

Lukaku non convocato dall’allenatore Tuchel

Romelu Lukaku non è stato convocato per la delicata sfida del Chelsea contro il Liverpool. Domenica 2 gennaio, alle 17.30 va in scena Chelsea e Liverpool a Stamford Bridge. L’attaccante belga è stato punito dopo l’intervista pubblicata a fine anno 2021.

La scelta dell’allenatore del Chelsea Thomas Tuchel è stata tecnica o meglio disciplinare. L’attaccante infatti non ha avuto problemi fisici negli ultimi allenamenti. Dunque, la decisione di lasciarlo fuori dai convocati è stata chiaramente disciplinare dopo le critiche al club inglese.

Fuori squadra dopo l’intervista

Le parole rilasciate dal Lukaku contro le scelte tecniche dell’allenatore Tuchel hanno fatto rumore e hanno dato fastidio. “Il mister ha scelto di giocare con un altro modulo, io devo solo non mollare e continuare a lavorare ed essere professionista — aveva detto il giocatore —.

Non sono contento della situazione, ma sono lavoratore. Spero però davvero nel profondo del mio cuore di tornare all’Inter”.

Difficile sapere cosa potrà succedere. Realisticamente dopo la punizione di lasciarlo fuori dai convocati, ci sarà il reintegro. I motivi sono chiari: l’ingaggio di 12 milioni annui e la spesa fatta dal club l’estate scorsa.

