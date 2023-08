Massimo Ranieri a Matera: scaletta delle canzoni, biglietti del concerto e tour 2023

Massimo Ranieri a Matera si esibisce in concerto live in teatro in occasione del suo show. Disponibili ancora i biglietti.

Massimo Ranieri a Matera si esibisce in occasione del tour 2023 che sta portando l’artista napoletano a girare tra i teatri italiani. Dopo lo show televisivo, il cantautore sta portando la sua musica in giro live per l’Italia.

Massimo Ranieri a Matera: scaletta delle canzoni

Massimo Ranieri si esibisce in concerto nella serata di giovedì 3 agosto 2023 al Parco del Castello Tramontano di Matera con il suo tour Tutti i sogni ancora in volo. Dopo lo show portato in televisione, che è stato un vero successo, l’artista torna con i suoi live nei teatri in giro per l’Italia. Ecco di seguito la scaletta delle canzoni:

Vent’anni Mi troverai Quagliarulo se ne va Se bruciasse la città Mille notti bianche La vestaglia Tu si’ ‘na cosa grande Mia ragione L’istrione Pigliate ‘na pastiglia Tutte le mie leggerezze Erba di casa mia Ho bisogno di te Rose rosse ‘O marenariello Perdere l’amore ‘O sarracino Anema e core

I biglietti del concerto e tour 2023

I biglietti del concerto sono ancora disponibili e si possono acquistare sulla piattaforma di ticketone. Inoltre, di seguito alcune delle date e tappe del tour 2023 mentre sul sito dell’artista tutte le info complete sui concerti nei prossimi mesi.

05 agosto – CHIETI – PARCO ARCHEOLOGICO CIVITELLA

13 agosto – FORTE DEI MARMI – VILLA BERTELLI

18 agosto – ROCCELLA IONICA – TEATRO AL CASTELLO

23 agosto – PALERMO – TEATRO LA VERDURA

24 agosto – AGRIGENTO – VALLE DEI TEMPLI

25 agosto – SIRACUSA – TEATRO GRECO

08 settembre – MACERATA – SFERISTERIO

24 novembre – PADOVA – GRAN TEATRO GEOX

25 novembre – BRESCIA – GRAN TEATRO MORATO

27 novembre – BOLOGNA – TEATRO EUROPA AUDITORIUM