Luca Toccalini, chi è il segretario della Lega Giovani: carriera e vita privata

Chi è Luca Toccalini, segretario della Lega Giovani. Militante della Lega dal 2008, è stato rieletto alla Camera dei Deputati alle elezioni politiche anticipate 2022. Scopriamo qualcosa in più sulla carriera politica e sulla vita privata del giovane politico.

Chi è Luca Toccalini, carriera politica del segretario federale della Lega Giovani

Nato a Milano il 18 maggio 1990, Luca Toccalini ha 32 anni ed è un deputato della Lega, rieletto alla Camera alle elezioni politiche del 2022. Laureato in Economia e Gestione Aziendale all’Università Cattolica di Milano, si è poi specializzato alla Scuola di Direzione Aziendale Bocconi.

Il suo impegno politico con la Lega Nord ha inizio nel 2008. In quegli anni diventa coordinatore del Movimento Universitario Padano Cattolica. In seguito, nel 2015, viene scelto come coordinatore dei Giovani Padani della Lombardia. Lascia questo ruolo nel 2019, quando prende il posto di Andrea Crippa come segretario federale della Lega Giovani.

Vita privata e famiglia

Si sa molto poco della vita privata di Luca Toccalini, che non è solito condividere molte informazioni personali sui suoi social.

In un raro momento di vulnerabilità, ha condiviso sul suo profilo Instagram una dedica a sua madre, scomparsa nel 2009 quando aveva solo 19 anni: “Oggi avresti compiuto 60 anni, mamma. Staremmo sicuramente festeggiando, saresti ancora bella come il sole e saremmo sicuramente più felici. Tanti auguri Marilù, ovunque tu sia”.