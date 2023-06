Michele Zarrillo, chi è il cantautore e chitarrista: vita privata, carriera, canzoni, moglie, figli

Chi è Michele Zarrillo, cantautore e chitarrista rock. Nel corso della sua carriera ha venduto oltre due milioni di dischi, grazie a successi come Una rosa blu e Cinque giorni. Scopriamo qualche informazione in più sul suo conto.

Chi è Michele Zarrillo, vita privata e carriera del cantautore

Nato a Roma il 13 giugno 1957, Michele Zarrillo ha 66 anni ed è un famoso cantautore e chitarrista italiano. Cresciuto a Centocelle, si avvicina alla musica fin da giovanissimo. Nel 1972 è il chitarrista cantante dei Semiraris, gruppo rock progressivo romano. Negli anni successivi suona in molti altri gruppi della scena progressive italiana, per poi lanciarsi come artista solista nel 1979. Quell’anno Zarrillo trionfa al Festival di Castrocaro con Indietro no, guadagnandosi l’attenzione di una grossa fetta di pubblico. Nel 1981 fa il suo esordio al Festival di Sanremo con Su quel pianeta libero, con cui arriva ottavo. L’anno successivo torna alla kermesse con Una rosa blu, brano che si rivela un grande successo commerciale.

Dopo qualche anno in sordina, Michele Zarrillo ritorna a Sanremo nel 1987, vincendo la sezione Nuove Proposte con il brano La notte dei pensieri. Dopo un duetto con Loretta Goggi, con la quale canta E intanto vivo, il cantautore comincia una collaborazione con il celebre produttore Alessandro Colombini, in passato al fianco di Lucio Battisti, PFM, Edoardo Bennato e Lucio Dalla.

Nel corso della sua carriera Zarrillo pubblica dieci album in studio e due dal vivo, e riesce a vendere oltre due milioni di dischi. Torna spesso sul palco del Festival della Canzone Italiana, togliendosi molte soddisfazioni. Ottiene i suoi risultati migliori nel 1994, quando arriva al quinto posto con uno dei suoi brani più conosciuti, Cinque giorni, nel 2001, quando ottiene il quarto posto con L’acrobata, e nel 2006, anno in cui è finalista e secondo nella classifica della categoria Uomini con L’alfabeto degli amanti. La sua tredicesima e ultima partecipazione alla kermesse risale al 2020, edizione in cui arriva 18esimo con Nell’estasi o nel fango.

Vita privata: moglie, figli

Michele Zarrillo è felicemente sposato con Anna Rita Cupraro, talentuosa violoncellista e sua compagna di vita da molti anni. Sono i genitori di due figli: Luca, nato nel 2010, e Alice, nata nel 2012. I due hanno deciso di sposarsi, in gran segreto, solo nel 2020. “L’abbiamo fatto per i nostri figli.” –ha spiegato il cantautore alla rivista DiPiù- “È una garanzia in più per loro ed è stato anche un modo per unire ancora di più la famiglia. Ci siamo sposati in municipio ed è stato bello festeggiare con amici e parenti”. Zarrillo è anche il padre di Valentina, nata negli anni Ottanta da una sua precedente relazione durata otto anni.