Matilde, Eleonora, chi sono le figlie di Benedetta Parodi e Fabio Caressa

Chi sono le figlie di Benedetta Parodi, tutto su Matilde ed Eleonora

La conduttrice tv Benedetta Parodi, famosa per i suoi seguitissimi programmi di cucina, è sposata dal 1999 con il giornalista sportivo Fabio Caressa. I due, insieme, hanno avuto tre figli: Matilde, Eleonora e il piccolo Diego, nato nel 2009 e oggi 13enne. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera nel 2020 Benedetta ha definito il matrimonio con Fabio Caressa “perfetto ed equilibrato”. “Il segreto della nostra coppia è che parliamo la stessa lingua perchè proveniamo entrambi dal pubblico televisivo. Io parlo al pubblico femminile, lui a quello maschile. Una volta si facevano i matrimoni politici combinati. Se oggi si facessero quelli televisivi il nostro sarebbe perfetto”. Il loro amore ha creato senz’altro molta curiosità nel pubblico italiano, ansioso di avere più informazioni sulla loro bella famiglia. Cosa sappiamo sulle figlie maggiori, Matilde ed Eleonora?

Chi è Matilde Caressa, cosa sappiamo di lei?

Nata nel 2002, Matilde Caressa compirà presto 21 anni ed è una grande appassionata di musica. Il suo più grande sogno nel cassetto è proprio di trasformare questa passione in un lavoro e di diventare una cantante famosa. Ha un profilo Instagram in crescita che ad oggi conta oltre 92mila follower, dove pubblica sia scatti tratti dalla sua quotidianità sia canzoni e video che immortalano i suoi primi passi nella musica. Per quanto riguarda la vita privata di Matilde, le notizie sono ancora scarse. In passato aveva un fidanzato di nome Jacopo, ma ad oggi non sembra che la storia tra i due vada ancora avanti.

Chi è Eleonora Caressa, cosa sappiamo di lei?

Eleonora Caressa è nata nel 2004 e ha compiuto 18 anni lo scorso ottobre. Per l’occasione Benedetta Parodile ha fatto gli auguri sul suo profilo Instagram: “La mia piccola grande donna diciottenne. Auguri amore mio”. Anche il papà Fabio Caressa non si è lasciato sfuggire l’occasione per celebrarla e scherzare un po’: “18 anni fa (per un mese) la Leo fu mora! Auguri bionda”. Si sa ancora molto poco circa la vita privata di Eleonora. Sappiamo che frequenta ancora il Liceo, indirizzo scienze umane, e sogna di diventare una psicologa. È inoltre, come la mamma, una grande appassionata di cucina, con la quale spesso si mette ai fornelli.