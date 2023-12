Massimiliano Varrese schiva la squalifica, le polemiche degli ex gieffini

Massimiliano Varrese si salva dalla squalifica, è polemica. Gli ex concorrenti pungono il GF: "In passato ci avete cacciati per molto meno".

Niente squalifica per Massimiliano Varrese, le polemiche degli ex gieffini

Nell’ultima puntata del Grande Fratello 2023 la produzione si è vista costretta ad affrontare la questione Massimiliano Varrese, autore di comportamenti aggressivi e sessisti nei confronti di Beatrice Luzzi nelle ultime settimane. L’attore ha mandato su tutte le furie una vasta fetta di pubblico che per giorni ha chiesto a gran voce la sua squalifica immediata. Il conduttore Alfonso Signorini ha convocato sia Massimiliano che Beatrice in studio per un confronto in diretta, intimando Varrese che al suo prossimo errore sarà cacciato dal programma.

Dopo le notizie delle ultime settimane basate sulla violenza sulle donne, sentire certe frasi + gesti inequivocabili da Varrese all’interno del programma @GrandeFratello, fa accapponare la pelle.

Chiediamo la squalifica!#grandefratello #fuoriVarrese pic.twitter.com/KcIq0H8hUq — 𝐂𝐚𝐦𝐢🎄💛 (@camisaccount) December 9, 2023

Da parte sua l’attore ha fatto le sue scuse alla collega: “Da uomo non devo far passare questi messaggi. Prometto a me stesso di lavorare su questa cosa, anche nei confronti dell’opinione pubblica. Voglio mettere da parte l’ascia di guerra. La mia vittoria qua dentro sarà dimostrare con i fatti che si può lavorare su questi aspetti”. In molti non hanno mandato giù questa soluzione, ritenuta fin troppo clemente da parte del GF. Ad alzare la voce son stati anche due ex concorrenti del reality, vittime di squalifiche nelle passate edizioni…

Le frecciate degli ex concorrenti: “Squalificati per molto meno”

Il primo a farsi avanti è stato l’imprenditore e pizzaiolo napoletano Salvo Veneziano, concorrente del Grande Fratello Vip 4 nel 2020 squalificato dopo appena sei giorni in casa per aver pronunciato frasi sessiste contro Elisa De Panicis. “Tutto ok. Ha chiesto scusa.” -ha scritto Veneziano- “Pure io ho chiesto scusa e mi hanno trattato da criminale, infatti per quando mi riguarda possono fallire”. Lo ha seguito a ruota il conduttore Filippo Nardi, espulso dal Grande Fratello Vip 5 per alcune frasi su Maria Teresa Ruta, che afferma: “C’è chi nella storia di questo programma è stato cacciato e messo alla gogna per molto meno“.