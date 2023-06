Anna Rita Cupraro, chi è la moglie di Michele Zarrillo: vita privata, carriera, figli

Chi è Anna Rita Cupraro, moglie di Michele Zarrillo. Scopriamo qualche informazione in più sulla compagna di vita del noto cantautore italiano, per tredici volte sul palco del Festival di Sanremo. Cosa sappiamo di lei?

Chi è Anna Rita Cupraro, moglie di Michele Zarrillo: vita privata e carriera

Anna Rita Cupraro è un’affermata musicista, nota al grande pubblico soprattutto in quanto moglie di Michele Zarrillo, celebre cantautore romano. Cupraro si è fatta conoscere nel settore per il suo grande talento come violoncellista, che le ha permesso di suonare anche in alcuni programmi televisivi. È proprio grazie alla tv che incontra per la prima volta Zarrillo nel 2001. Il cantautore era ospite a Domenica In, mentre la musicista era in studio per lavoro, per sostituire una sua collega malata.

Tra loro scatta subito la scintilla: da allora non si sono più separati. Ciononostante sono molto rare le loro apparizioni in pubblico e ancor di più le loro foto insieme. Zarrillo tiene molto alla sua privacy e a quella della sua famiglia, come ha spiegato lui stesso in un’intervista alla rivista DiPiù: “Non amo usare la mia vita sentimentale per far parlare di me. È per questo che non troverete mai foto mie e di mia moglie insieme: e non voglio farmi fotografare con i miei figli”

Vita privata, chi sono i loro figli?

Michele e Anna Rita sono i genitori di due figli: Luca, nato nel 2010, e Alice, nata nel 2012. I due hanno deciso di sposarsi, in gran segreto, solo nel 2020. “L’abbiamo fatto per i nostri figli.” –ha spiegato il cantautore– “È una garanzia in più per loro ed è stato anche un modo per unire ancora di più la famiglia. Ci siamo sposati in municipio ed è stato bello festeggiare con amici e parenti”. Zarrillo è anche il padre di Valentina, nata negli anni Ottanta da una sua precedente relazione durata otto anni.