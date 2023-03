Noemi Bocchi in bikini pubblica lo scatto sui social ma subito viene eliminato

Noemi Bocchi si è mostrata in bikini sui social solo per pochi minuti. Lo scatto infatti è sparito immediatamente senza nessun motivo.

Noemi Bocchi si è mostrata in bikini sui social ma solo per pochi minuti. Tuttavia i pochi fortunati che si trovavano on line sono riusciti a salvare lo scatto che poi è diventato virale. Il motivo dell’eliminazione della foto non si sa ma qualcuno ha scritto che sia imputabile alla gelosia di Francesco Totti.