Michael Lockwood, chi è l’ultimo marito di Lisa Marie Presley: vita privata, figli, carriera

Chi è Michael Lockwood, quarto e ultimo marito di Lisa Marie Presley, scomparsa per infarto a 54 anni il 12 gennaio 2023. Chitarrista della band della figlia di Elvis e produttore discografico, è suo marito dal 2006 al 2016. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e vita privata.

LEGGI ANCHE: Chi sono i mariti di Lisa Marie Presley: vita privata e fiamme della cantante

Chi è Michael Lockwood, vita privata e carriera dell’ultimo marito di Lisa Marie Presley

Michael Lockwood, nato il 22 maggio 1961, ha 61 anni ed è un chitarrista e produttore discografico americano, noto al pubblico soprattutto in quanto quarto e ultimo marito di Lisa Marie Presley, dopo Danny Keough, Michael Jackson e Nicolas Cage. Si diploma nel 1979 alla Highland Highschool di Bakersfield, in California, per poi dedicare la sua intera vita alla musica. Nel corso della sua carriera ha avuto una paio di band, i Lions & Ghosts e i Wink, e ha lavorato con moltissimi artisti di spicco. Tra questi ricordiamo Carly Simon, Fiona Apple, Michael Penn, Trish Murphy e Bijou Philips.

Vita privata: il matrimonio con la cantante e i figli

Conosce la sua futura moglie proprio suonando per la sua band. Lockwood e Lisa Marie Presley si sposano nel 2006 e restano insieme per diversi anni, fino al loro divorzio nel 2016. Una conclusione che arriva dopo una separazione durata cinque anni, durante la quale i due hanno affrontato una furiosa battaglia legale per la custodia delle figlie. Dal loro matrimonio, infatti, sono nate due gemelle: Harper Vivienne Ann e Finley Aaron Love, nate nel 2008. Dopo la morte per infarto di Lisa Marie, Joe Yanny, l’avvocato di Lockwood, ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Michael sperava in una sua ripresa, le sue figlie avevano bisogno di lei. Così non è stato, tristemente. Il mondo di Michael è stato stravolto. Ora è con entrambe le sue figlie”.