Allerta meteo in Liguria: quali scuole chiudono venerdì 20 ottobre

Allerta meteo in Liguria in queste ore con bollettino di criticità pubblicato dalla Protezione Civile. In molte città scuole chiuse.

Allerta meteo in Liguria anche nella giornata di venerdì 20 ottobre 2023. A causa del maltempo annunciato dalla Protezione Civile in molti Comuni è stato deciso di tenere chiuse le scuole.

Allerta meteo in Liguria

L’allerta meteo di queste ore continuerà anche nella giornata di venerdì 20 ottobre nella Regione Liguria in particolare. In queste ore la Protezione Civile regionale ha emanato allerta meteo arancione per rischio idrogeologico e idraulico ma anche per fori piogge e temporali diffusi.

Quali scuole chiudono venerdì 20 ottobre

A causa del maltempo, alcuni Comuni come Arenzano, Bogliasco, Cogoleto, Crocefieschi, Rapallo, Recco e Sestri Levante hanno già stabilito di tenere chiuse le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di venerdì. Anche a Marina di Andora è stata firmata una “Ordinanza di chiusura sul territorio comunale dell’asilo nido e di tutti gli istituti scolastici, dei centri sociali, degli impianti sportivi e dei cimiteri dalle ore 22.00 di oggi, 19 ottobre, fino alle ore 15.00 del 20 ottobre 2023. Sono contestualmente sospese tutte le manifestazioni. Si raccomanda ai cittadini di attuare le norme di autoprotezione“.