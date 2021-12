Festa dell’Immacolata Concezione: frasi d’auguri

L’8 dicembre è la Festa dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria. Ma cosa celebra esattamente questa giornata? E quali frasi di auguri si possono dire e inviare ad amici e parenti? Scopriamolo insieme.

Festa dell’Immacolata: l’origine

La festività dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria cade l’8 di dicembre. La giornata celebra il privilegio che la Chiesa attribuisce alla madre di Gesù di essere stata preservata immune dal peccato originale fin dal primo istante del suo concepimento.

L’origine delle parole “immacolata concezione” infatti confermano quando detto prima. “Immacolata”, dal latino “immaculatus”, significa “senza macchia”. Mentre “concezione” ha a che fare con il concepimento e con il portare in grembo la vita.

Le frasi d’auguri per l’Immacolata Concezione

In molti, oltre a fare gli auguri per la festa in sé, si felicitano con le persone che si chiamano Concetta, il cui nome richiama la ricorrenza. Ci sono, comunque, molte frasi d’auguri per celebrare la speciale giornata dell’8 dicembre.

Per esempio, per chi intendesse dare valore al carattere religioso della festa: “Che il tuo Natale si apra con la grazia e la luce di Maria. Auguri di felice Immacolata”.

O anche: “Ti auguro che questi giorni di festa ti portino tanti momenti felici e indimenticabili. Felice Immacolata!”.

Ci sono anche belle filastrocche adatte per i più piccini: “A Maria, Madonna benedetta, madre nostra amorosa, Maria, mistica rosa, che splendi in terra e in cielo, fa che nel mio cammino t’abbia sempre vicino. Buona festa dell’Immacolata!”.

Altri preferiscono degli auguri più sobri, magari accompagnati dall’immagine di una candela se li si fa via messaggio: “8 dicembre 2021 – Buona festa dell’Immacolata”.

C’è poi un pensiero rivolto agli amici: “Buon 8 dicembre amico mio. Ti auguro che questa giornata sia per te una magica occasione per rinnovare la fede e la felicità. Auguri!”.

E una frase dedicata a un futuro migliore in vista dell’anno nuovo: “Auguri per ogni azione che ti renderà felice, per ogni sogno nel cassetto che vedrai realizzato, per ogni abbraccio che ti scalderà il cuore. Auguri per questa giornata magica della Festa dell’Immacolata”.

In molti poi amano condividere con amici e familiari le immagini del proprio albero di natale e della casa addobbata a festa. Si può quindi inviare qualche foto insieme a gli auguri per la festa dell’Immacolata Concezione.