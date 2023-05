Chi è Stefano Oradei, nuova fiamma di Manila Nazzaro

Stefano Oradei è un ballerino e insegnante di ballo, attualmente sotto i riflettori del gossip per una sua presunta relazione con l’ex Miss Italia Manila Nazzaro.

Chi è Stefano Oradei

Stefano Oradei è un ballerino, nato a Roma e molto legato ai genitori e alla sorella che lo ha fatto diventare zio nel 2015. Sin da piccolo è un grande appassionato di danza da quando aveva 14 anni inizia a studiare diversi stili quali il flamenco, il jazz, l’hip-hop, salsa e merengue, danza moderna.

La carriera

All’età di 19 diventa campione nazionale di danze latino americane e raggiunge il livello AS nelle danze latino americane. Questo è il suo primo passo per una bella carriera anche all’estero dove vince competizioni internazionali in Spagna, Inghilterra, Francia e Germania. Ritorna a Roma per studiare Scienze Motorie all’Università dello IUSM.

Ballando con le stelle

Stefano Oradei è conosciuto per essere stato fino all’edizione 2020 un maestro di ballo del programma Ballando con le Stelle condotto da Milly Carlucci.

Storie d’amore

Stefano ha avuto una relazione di ben 11 anni con la sua collega e ballerina Veera Kinnunen, che lo ha poi lasciato per Dani Osvaldo.

Attualmente è sotto i riflettori mediatici per una nuova frequentazione con l’ex Miss Italia Manila Nazzaro, dopo che quest’ultima ha comunicato la rottura della sua storia d’amore con l’ex calciatore Lorenzo Amoruso.