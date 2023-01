Lisa Marie Presley, chi era la figlia Elvis morta a 54 anni con una carriera da cantautrice

Lisa Marie Presley era la figlia del famoso Elvis Presley ed anche lei aveva scelto di intraprendere la carriera come cantautrice. La donna ha subito nelle scorse ore una attacco cardiaco ed era stata trasportata in ospedale. Purtroppo si è spenta all’età di 54 anni.

Lisa Marie Presley, chi era la figlia Elvis

Lisa Marie Presley è morta all’età di 54 anni. Lisa era la figlia del famoso artista Elvis Presley ed è venuta a mancare a seguito di un attacco cardiaco. Il suo primo ed ex marito che vive con lei nel rientrare a casa l’ha trovata priva di sensi e ha chiamato subito i soccorsi. Solo qualche giorno fa, aveva presenziato alla cerimonia di assegnazione dei Golden Globes, e alla premiazione dell’attore Austin Butler per l’interpretazione del padre nel film “Elvis”.

“È con il cuore pesante che devo condividere la devastante notizia che la mia bellissima figlia Lisa Marie ci ha lasciato”, ha detto la madre Priscilla Presley in un comunicato. “Era la donna più appassionata, forte e amorevole che abbia mai conosciuto”.

Una carriera da cantautrice

Dal 1993 Lisa Marie Presley era proprietaria esclusiva della famosa tenuta di Graceland, appartenuta al padre (la cui tomba è all’interno della tenuta), con tutti i cimeli, gli arredi, le vetture e i beni in essa contenuti. Nata nel 1968, Lisa Marie Presley ha seguito le orme di suo padre, costruendosi una carriera nel mondo della musica. Musicista dalle sonorità rock e country, Lisa Marie fa il suo esordio come artista solista nel 2003, con il suo primo album To Whom It May Concern. Il disco trovò un buon successo sia negli Stati Uniti che nel Regno Unito, grazie ai singoli Lights Out e Sinking in. Nel corso della sua carriera pubblica altri due dischi: Now What nel 2005, da cui sono estratti i singoli Dirty Laundry e Idiot, e Storm & Grace nel 2012, in cui spicca You Ain’t Seen Nothin’ Yet.

Nel corso della sua vita, la figlia di Elvis ha avuto molte relazioni importanti, tra le quali anche un matrimonio con Michael Jackson e uno con Nicolas Cage. Lisa Marie ha quattro figli, nati da diversi matrimoni. I primi due, Danielle Riley e Benjamin Storm, sono figli del suo primo marito, Danny Keough, con il quale ha fatto coppia dal 1988 al 1994. Benjamin è morto tragicamente a soli 27 anni, togliendosi la vita con un’arma da fuoco a Calabas, nella contea di Los Angeles. Nel 2008 Lisa Marie diventa la madre di due gemelle, Harper Vivienne Ann e Finley Aaron Love, nate dal suo matrimonio con Michael Lockwood, chitarrista del suo gruppo.