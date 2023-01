Danny Keough, chi è il primo marito di Lisa Marie Presley: vita privata, figli, carriera

Chi è Danny Keough, il primo marito di Lisa Marie Presley. Musicista e attore nativo di Chicago, è stato lui a ritrovare la cantante priva di sensi il giorno della sua morte. Scopriamo qualche informazione in più sulla sua carriera e vita privata.

Chi è Danny Keough, vita privata e carriera del primo marito di Lisa Marie Presley

Nato a Chicago il 6 novembre 1964, Danny Keough ha 58 anni ed è un musicista ed attore noto al grande pubblico soprattutto in quanto primo marito di Lisa Marie Presley, cantante e figlia di Elvis. Nel corso della sua carriera ha ottenuto dei ruoli in alcuni film horror. Ha recitato in The Darkling – Il lato oscuro dell’anima e in Cabin by the lake – Ritorno al lago maledetto nel 2000 e più recentemente in The Lodge nel 2019. Conosce Lisa Marie grazie alla School of Scientology, della quale erano entrambi seguaci. Si sposano nel 1988 e restano insieme per sei anni, prima di prendere strade diverse. Dal loro amore nascono due figli, Riley Keough nel 1989 e Benjamin Storm Keough nel 1993.

Il riavvicinamento e la morte improvvisa di Lisa Marie

Lisa Marie e Dannie si separano nella Repubblica Dominicana nel 1994, ma mantengono comunque rapporti molto amichevoli. “Siamo come fratello e sorella, non è affatto strano.” -raccontò la cantante in un’intervista a People– “In fondo è un bel messaggio da mandare alla gente. Non dovete far ricadere le vostre str***te sui figli anche se non state insieme. Potete ancora comportarvi da persone civili. All’età in cui ho avuto i bambini con lui, sapevo che Danny era una persona con cui avrei potuto avere un legame per il resto della mia vita. Sapevo che sarebbe stato un buon padre”.

Con la scioccante morte di Benjamin, scomparso per suicidio nel 2020 a soli 27 anni, i due si riavvicinano ancora di più, come spiega un articolo di The Sun: “Danny ha girato molto in passato, ma è accorso subito al fianco di Lisa quando sono rimasti devastati dalla morte di Ben. È rimasto a vivere con lei al Beverly Hills Hotel”. Lisa Marie e Danny vivevano ancora insieme prima della morte della donna. È stato proprio Keough a trovarla senza sensi il giorno della sua morte e a provare disperatamente a rianimarla. Nonostante i suoi sforzi e quelli dei paramedici, la cantante è scomparsa il 12 gennaio 2023.