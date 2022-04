Maurizio Lastrico e Maria Chiara Giannetta sono due attori che hanno recitato insieme in Don Matteo 13, collaborando con sintonia. Il gossip parla di una storia d’amore che starebbe nascendo tra i due. Ma cosa c’è di vero? Maurizio Lastrico e Maria Chiara Giannetta sono fidanzati oppure no?

Tra i due c’è del tenero?

Maurizio Lastrico e Maria Chiara Giannetta, che hanno recitato insieme in Don Matteo 13, sono una coppia molto amata all’interno della fiction.

Voci però che aumentano sulle cronache rosa, dicono di Maurizio e Chiara sempre più vicini. Ma cosa c’è di vero in tutto questo? C’è un sentimento che va oltre il rapporto di lavoro?

Maurizio Lastrico e Maria Chiara Giannetta sono fidanzati?

Nella fiction è probabile che le loro strade potranno di nuovo incrociarsi, ma non ci sono dubbi che anche nella vita reale ci sia tra di loro un legame molto importante e stretto.

In queste ultime settimane, il gossip ha ipotizzato su una possibile storia d’amore, che però non è stata confermata da Chiara. “Ci hanno dati per fidanzati ma in realtà siamo amici. Ci confidiamo e ci supportiamo, l’ho voluto al mio fianco nella performance all’Ariston. Lui è fidanzato, io sono single e dedita al lavoro“, ha dichiarato la Giannetta a Nuovo Tv. Maurizio Lastrico invece, intervistato da Today, ha confermato il forte legame con l’attrice, sottolineandolo però sempre collegato all’amicizia. “L’amicizia ha un suo valore, non è la sottomarca.

Delle volte capita. Sono fortunato che mi sia capitato con Maria Chiara, perché ha una predisposizione verso l’arte, verso il prossimo e verso le differenze delle persone che spero sia rara e non unica”. Che sia solo l’inizio di una bella storia d’amore?