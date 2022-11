Debora Caprioglio, chi è: biografia, marito, figli, Isola dei Famosi, teatro e film

Debora Caprioglio è un’attrice e showgirl italiana lanciata nel mondo dello spettacolo all’inizio degli anni 90′. Molti la ricordano in particolare per il suo ruolo da protagonista nel film a luce rosi Paprika di Tinto Brass.

Debora Caprioglio, chi è: biografia

Debora Caprioglio, all’anagrafe Deborah Caprioglio, è nata a Mestre 3 maggio 1968. Si da giovanissima si è appassionata al mondo della recitazione. Tutti la ricordano per il ruolo da protagonista nel film erotico Paprika con la regia di Tinto Brass.

Debora Caprioglio: marito e figli

Caprioglio è stata sposata con Angelo Maresca, attore, regista e produttore, dal 2008 al 2018. L’attrice nonostante i 10 anni di matrimonio non ha figli anche se su sua ammissione, più volte ha provato ad averli. In seguito, si è fidanzata con Francesco, un commercialista veneto, più precisamente di Belluno, di 59 anni.

Isola dei Famosi, teatro e film

La sua carriera è iniziata grazie al regista Tinto Brass che l’ha lanciata come protagonista nel film erotico Paprika (1991).

“Tinto Brass – ha detto l’attrice – vide una foto mia sul giornale e quindi mi telefonò. Rispose mia madre. La mia mamma non credeva fosse lui. Tinto allora disse che era la Regina Elisabetta e attaccò. Poi richiamò e mi propose una parte in uno spettacolo di teatro, la Lulù di Wedekind“. “Subito dopo il provino“, ha continuato Debora-. “Tinto mi disse che gli ero piaciuta tantissimo e mi parlò di un film che voleva fare da tanto tempo.

Parlava di Paprika. Lessi le prime due pagine del copione, poi vidi il resto e dissi di no e lo cestinai. Pensavo che quel film non lo vedesse nessuno e invece non fu così. Fu un grande successo e la gente. ancora se lo ricorda, pur essendo la filmografia di Tinto molto vasta“.

In seguito, arriva la partecipazione nel giallo/erotico “Spiando Marina” (di George Raminto) ed il comico “Saint Tropez – Saint Tropez” (Castellano e Pipolo), entrambi girati nel 1992, Debora Caprioglio cambia totalmente rotta: dal 1994, dopo aver recitato in un ruolo drammatico nel film “Con gli occhi chiusi” (di Francesca Archibugi), passa al mondo delle fiction televisive.

Lavora ancora per il cinema recitando in “Albergo Roma” (1996, di Ugo Chiti), poi si dedica al teatro e alla tv. Sono numerose le miniserie e i film per la tv a cui prende parte. Alla fine degli anni ’90 compare spesso nelle trasmissioni “Buona Domenica” (di Maurizio Costanzo) su Canale 5 e “Mezzogiorno in famiglia” su Rai 2; partecipa poi alla quinta edizione del reality show “L’Isola dei famosi”.

In teatro ha modo di recitare al fianco di attori del calibro di Mario Scaccia, Franco Branciaroli, Mariano Rigillo.

Il 2015 la vede apparire su Rai Premium come protagonista di Isola Margherita, miniserie girata 22 anni prima ma rimasta inedita. L’anno successivo è nel documentario di Davide Cavuti Un’avventura romantica. Dopodiché ha deciso di ritornare a dedicarsi a pieno titolo alla sua attività teatrale.

