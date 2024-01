PFM a Trieste: scaletta canzoni, biglietti del concerto e tour

PFM a Trieste si esibisce in occasione del tour che sta portando la band in giro per l'Italia con tante altre tappe in programma.

PFM a Trieste: il gruppo è in giro per l’Italia in occasione del suo tour che continua ancora nel 2024 nelle prossime settimane e mesi. Nella serata del 2 gennaio è di scena al Teatro Politeama per portare la propria musica.

PFM a Trieste: scaletta canzoni

La Premiata Forneria Marconi(PFM) si esibisce in concerto al Teatro Politeama Rossetti di Trieste alle ore 21 di martedì 2 gennaio 2024. Dopo il successo del nuovo album “Ho sognato pecore elettriche” / “I Dreamed of Electric Sheep” (con la presenza di due ospiti internazionali d’eccezione quali Ian Anderson e Steve Hackett), il gruppo musicale è ripartito in tour 2023-24 in giro per l’Italia. Ecco, di seguito, la scaletta delle canzoni che porterà la band sul palco:

Mondi paralleli

Umani alieni

Il respiro del tempo

Transumanza jam

Impressioni di settembre

Il banchetto

Dove… quando…, parte I

La carrozza di Hans

Photos of Ghosts

Quartiere otto

Cyber Alpha

Harlequin

Romeo e Giulietta: Danza dei cavalieri

Mr. 9 Till 5

Alta Loma 5 Till 9

Guillaume Tell Ouverture

Celebration

I biglietti del concerto e tour

I biglietti del concerto sono ancora disponibili e si possono acquistare sulla piattaforma di ticketone.it. Tuttavia, il tour in giro per l’Italia del gruppo continuerà nelle prossime settimane e mesi con tante tappe in programma:

03 novembre MILANO Teatro Dal Verme

04 novembre TRIESTE Politeama Rossetti – Sala Assicurazioni Generali

06 dicembre NAPOLI Teatro Augusteo

08 dicembre GROSSETO Teatro Moderno

09 dicembre LA SPEZIA Teatro Civico

19 dicembre REGGIO EMILIA Teatro Romolo Valli

21 dicembre ALESSANDRIA Teatro Alessandrino

08 gennaio 2024 BOLOGNA Teatro Europauditorium

09 gennaio 2024 TORINO Teatro Alfieri

12 gennaio APRILIA Teatro Europa

13 gennaio FROSINONE Teatro Cinema Nestor

15-16 gennaio CAGLIARI Teatro Massimo

17 gennaio SASSARI Teatro Comunale

22 gennaio 2024 MILANO Teatro Dal Verme

11 gennaio 2024 FIRENZE TuscanyHall Teatro di Firenze

27 gennaio 2024 MESTRE Teatro Corso

17 febbraio 2024 LEGNANO Teatro Galleria

24 febbraio 2024 PESCARA Teatro Massimo

1 marzo BARI Teatro Team

05 aprile CATANIA Teatro Metropolitan

06 aprile PALERMO Teatro Golden

10 aprile ROMA Teatro Brancaccio

15 aprile MODENA Teatro Storchi

16 aprile UDINE Teatro Nuovo Giovanni da Udine

17 aprile TRENTO Teatro Auditorium Santa Chiara

20 aprile 2024 VARESE Teatro di Varese

26 aprile MONTECATINI Teatro Verdi

30 aprile SANREMO Teatro Ariston