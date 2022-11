Chi è Ricky Memphis: vero nome, carriera, moglie, film, serie tv

Ricky Memphis, pseudonimo di Riccardo Fortunati (Roma, 29 agosto 1968), è un attore italiano.

Chi è Ricky Memphis

Ricky Memphis è una attore italiano, nato a Roma il 29 agosto 1968, il cui vero nome è Riccardo Fortunati. Dopo la morte del padre avvenuta in un incidente stradale quando aveva soli quattro anni, è cresciuto con la mamma e nonostante l’infanzia difficile è riuscito ad emergere nel mondo dello spettacolo. Il suo cognome Memphis nasce dalla sua passione per Elvis Presley, originario di Memphis, ed è diventato conosciuto a seguito della serie TV nata nel 2000 Distretto di Polizia, nella quale ha interpretato l’ispettore Mauro Belli nelle prime sei stagioni. Nel gennaio del 1990, Memphis inizia con le prime apparizioni televisive come “poeta metropolitano”, ospite sul palco del Maurizio Costanzo Show mentre nel 1996 è stato uno dei protagonisti del film Palermo Milano – Solo andata.

Carriera

Ricky Memphis è un attore cinematografico che nel 1991 ha partecipato al film Ultrà di Ricky Tognazzi. È poi stato scelto all’interno di film come Pugni di rabbia del 1991, La scorta del 1993, Il branco del 1994. Nel 1999 partecipa a Ultimo – La sfida e Il morso del serpente. Tra maggio e giugno 2012 ha concluso le riprese sul set di Milano-Palermo, il ritorno, secondo capitolo dell’omonima mini-fiction andata in onda nella primavera 2011.

Nel 2007 partecipa al fortunato sequel Milano Palermo – Il ritorno.

Moglie

Attualmente Ricky è sposato con Alessia Cerasaro dalla quale ha avuto due figli.

