Maria Di Biase: vita privata, marito, figli, malattia, Zelig e Lol 2

Maria Di Biase è nata in Canada ma cresciuta in Italia, anche professionalmente. La sua carriera in televisione è iniziata in coppia con Corrado Nuzzo, conosciuto in un teatro a Bologna.

Maria Di Biase: vita privata e carriera

Maria Di Biase è nata a Montreal (Canada) il 17 dicembre 1974. Le sue radici sono del Molise e da piccolina è cresciuta a Bologna. Ha studiato Matematica all’Università degli Studi di Bologna.

Da sempre appassionata di teatro e recitazione, inizia prestissimo nel mondo dello spettacolo dividendosi tra teatro, televisione e anche cinema.

In coppia con Corrado Nuzzo, si sono fatti conoscere al grande pubblico televisivo grazie alle partecipazioni a Bulldozer (Rai 2), Tutti a scuola (Rai 1). Dal 2004 al 2007 hanno fatto parte della grande famiglia della Gialappa’s nelle diverse edizioni di Mai Dire, dove hanno interpretato diversi ruoli comici, interpretando personaggi nuovi in ogni edizione. Recita nei film La matassa (2009) e Anche se è amore non si vede (2011) dei comici Ficarra e Picone.

Nel 2014 torna sul grande schermo in Amici come noi, con le Iene Pio D’Antini e Amedeo Grieco. Con Corrado Nuzzo dirige il suo primo lungometraggio Vengo anch’io (2017). In seguito è nel cast di Bene ma non benissimo (2018) di Francesco Mandelli, di Odio l’estate (2020) di Massimo Venier e di Bla Bla Baby (2021) di Fausto Brizzi.

Malattia e il turbante

L’attrice si presente quasi sempre con il turbante nei suoi spettacoli.

Molti hanno pensato che l’attrice possa soffrire di qualche brutto male. Così non è: il turbante è un segno di riconoscimento per l’attrice quando sale sul palco e gode di buona salute tra l’altro.

Maria Di Biase: marito e figli

L’attrice è molto riservata sulla sua vita privata. Di certo non è sposata e non ha figli. Avrebbe da molti anni una relazione sentimentale con Corrado Nuzzo.

Da Zelig a Lol 2 – Chi ride è fuori

L’attrice si è fatta conoscere in particolare con la sua esperienza a Zelig in coppia con Corrado Nuzzo. Nel 2022 è nel cast del programma Amazon Lol 2 – Chi ride è fuori.