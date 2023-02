Maurizio Costanzo, il patrimonio del giornalista: cosa lascia in eredità?

Il patrimonio di Maurizio Costanzo, cosa lascia in eredità il giornalista? Scopriamo qualche informazione in più sui guadagni e sulle proprietà del giornalista, scomparso il 24 febbraio all’età di 84 anni.

Patrimonio di Maurizio Costanzo, l’eredità del giornalista

La morte di Maurizio Costanzo è stata senz’altro un duro colpo per la televisione italiana. Il giornalista e conduttore è stato per anni un simbolo del piccolo schermo, dove per anni ha lavorato da protagonista. La sua lunga carriera in vari settori dello spettacolo gli ha consentito di accumulare senz’altro un notevole patrimonio, che ora passerà in eredità ai suoi familiari, ovvero sua moglie Maria De Filippi e i suoi tre figli, Camilla, Saverio e Gabriele.

I dettagli sul patrimonio: cosa sappiamo?

Si hanno poche informazioni precise circa l’entità dei suoi guadagni. Lo stesso Costanzo, qualche anno fa, rivelò di percepire una pensione da giornalista, frutto di decenni nella professione. A questa si aggiungono i tanti introiti ottenuti lavorando come sceneggiatore, conduttore e autore televisivo che gli hanno consentito di comprare anche diverse proprietà immobiliari. Tra queste ricordiamo il suo super-attico di Via Poma, a Roma, oltre che due appartamenti nel quartiere Prati, in condivisione con la De Filippi. Costanzo aveva inoltre diverse proprietà in provincia di Grosseto, tra cui la sua celebre villa di Ansedonia, una casa in Poderi di Sotto e alcuni terreni. Molti di questi possedimenti sono già intestati a moglie e figli. Costanzo era inoltre titolare di diverse proprietà intellettuali. Nel corso della sua carriera è stato anche autore musicale e paroliere: ha scritto diversi brani, alcuni molto famosi, tra cui la celebre Se telefonando di Mina.