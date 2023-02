Maurizio Costanzo è venuto a mancare all’età di 84 anni. Ma che malattia aveva uno dei protagonisti della storia della tv italiana?

Morto Maurizio Costanzo, che malattia aveva?

Da quanto si apprende dal Corriere della Sera, Costanzo era ricoverato da una settimana nella clinica romana Paideia, dove oggi si sarebbe spento. Ma quello che tutti si chiedono è: come è morto Maurizio Costanzo e che malattia aveva? Sappiamo che era stato ricoverato diverse volte e Maria De Filippi, in una intervista a Che tempo che fa, svelò che Costanzo soffriva di diabete. Proprio per preservare la sua salute, Maria De Filippi ha tenuto per anni sotto controllo la dieta del marito che era molto goloso e che spesso per “evadere” ai controlli nascondeva i suoi biscotti alla nutella e le caramelle.

L’ultima intervista in tv

L’ultima intervista in tv di Maurizio Costanzo, in collegamento da remoto, la rilasciò a Silvia Toffanin e il suo Maurizio Costanzo Show, il programma più longevo della storia della televisione, era stato interrotto a ottobre 2022. Maurizio, però, aveva voluto rassicurare i fan con queste parole: «Buongiorno a tutti e scusate se vi disturbo, sono nel salotto di casa mia, ho qualche linea di febbre ma niente di grave, il frutto della stagione. Per questa ragione andrà in onda un meglio di del Maurizio Costanzo Show con i momenti più significativi del programma. Poi tutto passerà e dalla settimana prossima torneremo a incontrarci, stavolta non dal salotto di casa mia ma dal teatro Parioli».