Balotelli al Cagliari: possibile ritorno in Serie A per il calciatore. Condannata l’ex compagna Carleen per offese su Instagram

Balotelli al Cagliari: si tratta dell’ultima suggestione di calciomercato che riguardo il girovago attaccante azzurro che non è mai riuscito ad inserirsi completamente in una squadra di calcio. Complice sicuramente il suo carattere fuori dal campo troppo spinto. Intanto, ha ottenuto giustizia in aula di tribunale dopo le offese ricevute sui social.

Balotelli al Cagliari: possibile ritorno in Serie A per il calciatore

Mario Balotelli potrebbe sbarcare di nuovo in Serie A. Tante sono le critiche che sta ricevendo, come sempre sia dentro sia fuori dal campo, in Svizzera dove sta giocando. Secondo il settimanale Chi la prossima destinazione dell’attaccante azzurro potrebbe essere su un’isola italiana agli ordini di un allenatore esperto. “Balotelli è pronto a un sacrificio economico pur di tornare in Italia – si legge sulla rivista – Il suo sogno si chiama Cagliari: cioè il club neo promosso in Serie A e allenato da Claudio Ranieri”.

Condannata l’ex compagna Carleen per offese su Instagram

Intanto, Balotelli ha tenuto giustizia su una vicenda che lo vedeva vittima. La modella svizzera Clelia Carleen, ex compagna del calciatore e madre del suo secondogenito, e l’influencer trentenne Alessandro Rosica sono stati condannati per diffamazione aggravata nei confronti dell’attaccante. “Hanno offeso la reputazione, l’onore e il decoro” di Mario Balotelli “con l’aggravante che le offese sono avvenute con mezzo informatico”, ossia su Instagram.