Un attentato all’ex presidente del Partito popolare della Catalogna, Alejo Vidal Cuadra e fondatore di Vox è avvenuto in centro a Madrid. L’uomo è in gravissime condizioni.

Alejo Vidal Cuadra, chi è il fondatore di Vox ed ex leader del partito catalano

Alejo Vidal Cuadra è il fondatore di Vox ed ex leader del partito catalano. Nato il 20 maggio 1945, ha 78 anni ed è stato membro del Parlamento europeo dal 1999 al 2014 ed è stato primo vicepresidente del Parlamento europeo dal 2004 al 2007. È membro degli European Friends of Israel all’interno dell’Unione Europea.

Alejo Vidal-Quadras è contrario al diritto all’aborto e al matrimonio gay.

L’attentato a Madrid

L’uomo è in gravissime condizioni per un attentato ai suoi danni in pieno centro a Madrid, dove il 78enne stava camminando da solo per strada, quando una persona gli si è avvicinata e gli ha sparato in faccia da una distanza di circa due metri. L’ex deputato è stato portato in ospedale ancora cosciente. Le forze dell’ordine starebbero dando la caccia al presunto aggressore, che avrebbe sparato prima di salire a bordo di una moto, guidata da un altro uomo. Fonti del pronto soccorso, citate dal quotidiano El Paìs, avrebbero riferito che il fondatore di Vox presenterebbe un’unica ferita nella zona mascellare e che sarebbe stabile.

La condanna del partito popolare