Matteo Giunta e Filippo Magnini: svelate diverse liti con Federica Pellegrini come “mela” della discordia. Durante un’intervista rilasciata a Le Iene sono arrivate le rivelazioni dell’allenatore.

Matteo Giunta svela: liti con Filippo Magnini per Federica Pellegrini

Matteo Giunta ha rilasciato un’intervista a Le Iene nella puntata in cui Federica Pellegrini è stata la co-conduttrice. Non a caso allora è arrivata la possibilità di intervistare l’allenatore vista la sua riservatezza.

In un passaggio dell’intervista c’è stato il riferimento al cugino Filippo Magnini quando si è parlato degli ex di Federica Pellegrini: “Conosco i suoi ex, ma non sono geloso” ha ammesso l’allenatore entrando poi nel dettaglio delle discordie famigliari. “Come va in famiglia? Ci sono state delle incomprensioni che non sono state risolte. Qualche litigio c’è stato. Lui è sposato (con Giorgia Palmas, ndr). Mi piace pensare che queste nostre incomprensioni l’abbiano portato a trovare il vero amore della sua vita” ha confidato Giunta. “Se lo inviti al matrimonio, ci viene?” è stata poi la domanda a cui è seguita una risposta che ha lasciato immaginare come tutt’ora tra i due non ci siano rapporti: “La vedo molto difficile”.

Matteo Giunta e Federica Pellegrini

Federica Pellegrini e il suo allenatore Matteo Giunta sono una coppia da circa tre anni, ma solo a luglio scorso, in occasione dell’ultima Olimpiade della nuotatrice, hanno reso pubblico un rapporto fino ad allora sempre tenuto al riparo dai media.

Matteo Giunta, 39 anni, è originario di Pesaro. Preparatore atletico e per anni vice di Philippe Lucas che è stato allenatore di Federica Pellegrini, lui stesso vanta una carriera come nuotatore. La sua collaborazione con la campionessa inizia nel 2014, dopo la fine del rapporto professionale con Lucas.

