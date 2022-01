Kabir Bedi, noto al grande pubblico come Sandokan, ha accettato la sfida di entrare come concorrente del Grande Fratello Vip 6 nella casa più spiata d’Italia. Ma chi è sua moglie?

Chi è Parveen Dusanj, moglie di Kabir Bedi

Parveen Dusanj, moglie attuale del nuovo gieffino Kabir Bedi, non è l’unica moglie che l’attore ha avuto. Nella sua vita, infatti, Kabir si è sposato ben quattro volte e ora pare essersi stabilito proprio con Parveen Dusanj.

Arrivati al matrimonio nel 2016, i due si sono conosciuti nel 2006 e attualmente formano una coppia stabile. Parveen Dusanj, classe 1976 e di origini indiane, è nata in Inghilterra e ha sempre coltivato la sua passione per le problematiche politiche e sociali. Questa suo grande interesse per queste tematiche l’ha portata a fare parte del consiglio di amministrazione della Medway Huma Rights and Equality Council. Parveen, inoltre, è stata anche fondatrice di un gruppo teatrale nel Regno Unito.

La richiesta di Kabir a Parveen: “Puoi cambiare nome?”

Una curiosità legata alla storia d’amore tra Parveen e Kabir è la richiesta avanzata da Kabir alla moglie di cambiare il suo nome. Questo perchè Kabir, prima di stare con Parveen Dusanj, ha avuto una relazione con l‘attrice indiana Parveen Babi che purtroppo è venuta a mancare nel 2005. Per non creare confusione anche con i ricordi legati alla sua ex compagna Kabir ha chiesto alla moglie di cambiare nome, ma ha ricevuto un netto rifiuto.

Il legame della coppia con piazza di Spagna

La coppia ha deciso di sposarsi nel 2016 e tra le curiosità c’è il fatto che la proposta di matrimonio è arrivata sulla scalinata di Piazza di Spagna, a Roma.