Chi è la fidanzata di Blanco? Tutto su Giulia Lisioli

Chi è la fidanzata di Blanco? Giulia Lisioli è la compagna del giovane cantante bresciano, che insieme a Mahmood ha conquistato il pubblico di Sanremo 2022 con Brividi. Scopriamo qualcosa in più sulla coppia.

Chi è Giulia Lisioli, la fidanzata di Blanco

Giulia Lisioli è la dolce metà di Riccardo Fabbriconi, in arte Blanco. Incurante della curiosità dei suoi fan, il giovanissimo cantante cerca di mantenere un certo riserbo sulla propria vita sentimentale. I due si sono conosciuti prima che il cantante trovasse la fama grazie alla sua musica.

Stanno insieme da un anno e mezzo, ma su Giulia si sa molto poco. Come Blanco, nativo di Calvagese della Riviera, è originaria di un paesino nel bresciano, nel suo caso Desenzano Del Garda. Non ci sono notizie certe sulla sua età, ma dovrebbe avere 23 anni. Si è diplomata all’ITIS nel 2017 e frequenta l’Istituto d’Istruzione CFP Zanardelli.

Blanco parla della fidanzata: “Tengo molto a lei”

Lo scorso Ottobre, in un’intervista ai microfoni di Radio Deejay, Blanco si è sbottonato un po’, parlando apertamente della sua vita sentimentale: “Sì, ho la fidanzata e ci tengo.

È bello perché l’ho conosciuta in una fase in cui non facevo ancora questo. Ed è bello perché a lei delle canzoni, del fatto che faccio musica, non frega niente, si può dire? È una ragazza delle mie parti”. Da parte sua, anche Giulia sembra innamoratissima. Il suo profilo instagram è pieno di scatti dolcissimi insieme a Blanco.

View this post on Instagram A post shared by Giulia (@giulia_lisioli)

In un vecchio post del 3 maggio aveva pubblicato una foto proprio con il cantante, immortalati mentre si scambiavano un bacio. Lui aveva anche commentato: “mia”, e un cuore nero. A dimostrazione che i due, nonostante non si mostrino spesso in giro, sono innamoratissimi e la loro relazione va a gonfie vele. Lo ha confermato indirettamente lo stesso Blanco, in un’intervista a Rolling Stones: “Se fai una cosa, falla con passione, fino in fondo.

Se ti metti con una ragazza, fallo perché la ami e perché provi quella pulsione carnale. E lo stesso vale per la vita“.

View this post on Instagram A post shared by Giulia (@giulia_lisioli)

Le rare apparizioni in pubblico della coppia

La apparizioni in pubblico della coppia sono particolarmente rare. Il primo “avvistamento” di Giulia e Blanco risale ai Seat Music Awards 2021. I due si presentarono insieme, vestiti di bianco e mano nella mano, spezzando il cuore di alcune delle fan più sfegatate del cantante che ancora speravano fosse single.

Blanco ha una ragazza e quella ragazza non sono io#SEATMusicAwards21 pic.twitter.com/u4eGOuIQCI — 𝚂𝚘𝚏𝚢 💐 (@Sottonaebasta) September 10, 2021

Il tabloid online Whoopsee li beccò di nuovo insieme poche settimane dopo, insieme all’amico e collega Leo Gassman, vincitore della categoria “Nuove Proposte” del Festival di Sanremo 2020. Il trio fu paparazzato all’uscita di un concerto di Rkomi, al Teatro Carcano di Milano.