Sanremo 2022, i brani più ascoltati in radio, su Youtube e Spotify

Sanremo 2022, i brani più ascoltati: spesso il pubblico degli ascoltatori in radio e in piattaforma soprattutto cambia la classifica

Sanremo 2022, i brani più ascoltati: ci sono delle sorprese tra gli ascolti in radio e sulle piattaforme in streaming rispetto alla calssifica finale del Festival.

Sanremo 2022, i brani più ascoltati in radio

Secondo i dati della Classifica Airplay dei brani in gara più trasmessi di Radio Monitor, “Brividi” di Blanco e Mahmood è la canzone prima sia per passaggi che per punteggio. I due sono seguiti da La Rappresentante di Lista, Achille Lauro e Gianni Morandi.

Sanremo 2022, i brani più ascoltati su Youtube

Su YouTube rispetto ai risultati finali c’è qualche sorpresa. Irama infatti entra di diritto sul podio al secondo posto con 2 milioni di visualizzazioni, anche se il distacco dal brano di Mahmood e Blanco è notevole.

Mahmood e Blanco “Brividi” (9 milioni visualizzazioni) Irama – “Ovunque sarai” (2 milioni visualizzazioni) Elisa – “O forse sei tu” (1,8 milioni visualizzazioni) La rappresentante di lista – “Ciao ciao” (1,6 milioni visualizzazioni) Sangiovanni – “Farfalle” (1,4 milioni visualizzazioni) Ana Mena – “Duecentomila ore” (1,2 milioni visualizzazioni) Fabrizio Moro – “Sei tu” (1,1 milioni visualizzazioni)

Rkomi – “Insuperabile” (1,1 milioni visualizzazioni) Noemi – “Ti amo non lo so dire” (903 mila visualizzazioni) Gianni Morandi – “Apri tutte le porte” (896 mila visualizzazioni) Michele Bravi – “Inverno dei fiori” (829 mila visualizzazioni) Emma – “Ogni volta è cosi” (764 mila visualizzazioni) Dargen D’Amico – “Dove si balla” (723 mila visualizzazioni) Aka 7Even – “Perfetta così” (623 mila visualizzazioni) Achille Lauro – “Domenica” (612 mila visualizzazioni) Ditonellapiaga e Rettore – “Chimica” (539 mila visualizzazioni) Giusy Ferreri – “Miele” (438 mila visualizzazioni) Matteo Romano – “Virale” (371 mila visualizzazioni) Highsnob e Hu – “Abbi cura di te” (268 mila visualizzazioni) Le Vibrazioni – “Tantissimo” (260 mila visualizzazioni) Yuman – “Ora e qui” (180 mila visualizzazioni) Massimo Ranieri – “Lettera di là del mare” (145 mila visualizzazioni)

Tananai – “Sesso occasionale” (145 mila visualizzazioni) Giovanni Truppi – “Tuo padre, mia madre, Lucia” (125 mila visualizzazioni) Iva Zanicchi – “Voglio amarti” (48 mila visualizzazioni)

I brani più ascoltati su Spotify

Anche sulla piattaforma di Spotify il primo posto di ascolti va al duo Mahmood e Blanco. Il loro brano ha realizzato il record italiano di stream di una canzone in un solo giorno

Al secondo posto, il brano “Ciao Ciao” de La Rappresentante di Lista. Il podio è completato invece, a sorpresa, dalla canzone “Insuperabile” di Rkomi.

