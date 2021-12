Marisa Laurito oggi: figli, compagno, malattia, teatro

Marisa Laurito oggi: l’attrice ha iniziato da giovanissima a teatro al fianco di grandi personaggi del mondo teatrale. Appassionata da piccola di recitazione ha ottenuto fin da subito grande successo.

Marisa Laurito oggi

Marisa Laurito nasce a Napoli il 19 aprile 1951. Da piccola riesce ad entrare nella compagnia teatrale di Eduardo De Filippo. Nel corso della sua carriera la donna è riuscita a recitare accanto a nomi di grande importanza e rilievo del teatro italiano.

Nel 1978 recita accanto a Terence Hill e Bud Spencer. Recita anche accanto a Luciano De Crescenzo ed è molto amica di Enzo Arbore.

Dopo aver coltivato per anni il sogno del mondo dello spettacolo, Marisa Laurito esordisce a 18 anni in uno spettacolo del famigerato Eduardo De Filippo, Le bugie con le gambe lunghe. A partire dalla seconda metà degli anni ’80 Maurisa Laurito diventa volto noto del piccolo schermo, conducendo numerosi programmi a fianco di Renzo Arbore e altri volti famosi: Raffaella Carrà, Celentano, Pippo Baudo.

Nel 1989 ha partecipato anche al Festival di Sanremo.

Marisa Laurito: figli

Marisa Laurito ha scelto di non avere figli e concentrare la sua vita tutta sulla carriera e la passione per la recitazione. Tra le varie interviste l’attrice ha sia espresso il suo rammarico per questa scelta sia la convinzione di aver fatto la cosa giusta per la sua vita professionale.

Marisa Laurito: compagno

Marisa Laurito nel 2001 ha spostato Franco Cordova, celebre calciatore che ha calcato i campi della Serie A negli anni ’60 e ’70.

Il loro matrimonio è finito dopo appena tre mesi. Niente di traumatico, semplicemente i due non sono andati d’accordo col passaggio dal fidanzamento al matrimonio e si sono lasciati in buoni rapporti.

Oggi, l’attrice ha una relazione con l’imprenditore Pietro Pardini. I due stanno insieme da ormai più di 20 anni, anche se non si sono mai sposati soprattutto perché la donna, rimasta scottata dalla precedente esperienza, non è molto favorevole al matrimonio.

Marisa Laurito: malattia

Marisa Laurito ha raccontato in un’intervista una sua scoperta avuta sotto ipnosi regressiva. Scoprì la felicità come mai prima da quel momento.

“Una volta – racconta l’attrice – mi è capitato, in uno dei momenti più drammatici della mia vita e non so come sia successo, che sono volata via dal mio corpo, Dall’alto vedevo seduto sulla sedia il mio corpo e ho capito che era solo un involucro.

Ero felice come non lo sono stata mai. Dall’alto ho capito molte cose. Dopo quanto mi è accaduto ho iniziato a interessarmi alle regressioni, alle energie, al futuro dopo la morte. Ho fatto anche delle regressioni con una signora di Milano molto brava, Manuela Pompas, e con lei o ripercorso una vita, e mi ha messo in pace con dei nodi”.