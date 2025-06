L’avvocata Serena Fantinelli è Partner di LABLAW

LABLAW annuncia la nomina a Partner dell’Avvocata Serena Fantinelli, con il suo ingresso nello Studio Legale LABLAW con decorrenza da giugno 2025.

Serena Fantinelli proviene da Baker Mckenzie Roma in qualità di Partner, con una consolidata carriera nel Diritto del Lavoro, con focus in materia di operazioni straordinarie, riorganizzazioni e ristrutturazioni, profonda esperienza sia in progetti domestici e multi-giurisdizionali, sia nelle relazioni industriali, sindacali e nella consulenza istituzionale. In precedenza, Serena Fantinelli aveva costruito la carriera in CMS Adonnino Ascoli Cavasola Scamoni. Iscritta da 25 anni all’Ordine degli Avvocati di Roma, Serena Fantinelli è cassazionista dal 2014. È Laureata magna cum laude in giurisprudenza all’Università di Bologna.

LABLAW conferma il proprio primario indirizzo professionale, istituzionale, accademico che si integra nel valore del Diritto del Lavoro, alla autorevole, moderna, attrattiva referenza per professionisti di elevata qualificazione ed esperienza. LABLAW emerge tra le Law Firm giuslavoriste più accreditate dal mercato nel Diritto del Lavoro, per le relazioni industriali, istituzionali, accademiche e scientifiche; per le operazioni straordinarie, societarie e finanziarie; e, altresì, per la consulenza giuridica e strategica sulle HR anche in materia di regolamentazione dell’Intelligenza Artificiale.

Rotondi: “Insieme abbiamo esperienza e competenze per offrire al mondo di aziende e HR soluzioni giuridiche del presente e del futuro”

“Promuoviamo oggi un prezioso inserimento con Serena Fantinelli in LABLAW, proveniente da ragguardevole e primaria carriera, per contribuire all’ulteriore sviluppo delle preziose competenze accademiche, professionali, tecniche e umane di rilevante valore, esperienza e cultura che possediamo in LABLAW. Con Serena Fantinelli, unitamente all’elevato standing professionale ed umano, abbiamo condiviso consapevolezza, responsabilità ed entusiasmo come tratto di riconoscimento per continuare ad esprimere, con le nostre grandi potenzialità, LABLAW quale riconosciuta entità di significativo riferimento in materia di Diritto del Lavoro. Insieme abbiamo l’esperienza e le competenze per offrire al mondo delle aziende e degli HR le soluzioni giuridiche del presente e del futuro. Ci accomuna lo slancio nella comprensione e coniugazione istituzionale per il diritto, con immenso valore etico, sociale ed economico. Sappiamo affrontare e risolvere le ancora più avvincenti sfide presenti sul moderno Diritto del Lavoro come mai prima d’ora”, spiega l’Avv. Prof. Francesco Rotondi, Founder – Managing Partner di LABLAW, già Consigliere Esperto CNEL, al quale con recente Decreto Ministeriale (n.ro 62 del 9 maggio 2025) è stato conferito l’Incarico di Esperto del Ministero Del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Fantinelli: “LABLAW, la migliore evoluzione possibile per il mio percorso”

“La scelta di essere Partner di LABLAW – spiega l’avvocata Serena Fantinelli – è la migliore evoluzione possibile per la mia carriera professionale, umana, istituzionale ed accademica. Desidero condividere la mia vita professionale con tutti i Colleghi di LABLAW, punto di riferimento nel Diritto del Lavoro, altamente specializzato, dinamico, e dove valori, competenze e ambizione si incontrano. Ne ho da subito condiviso la visione strategica, lo slancio verso il futuro, la capacità di interpretare e anticipare le trasformazioni del mondo del lavoro, delle relazioni industriali, della assistenza alle aziende. La volontà di offrire soluzioni innovative, pragmatiche, e di altissimo livello, è la cifra distintiva che ci unisce”.