Franco Cordova, chi è l’ex marito di Marisa Laurito: calcio, vita privata, figli

Chi è Franco Cordova, ex marito di Marisa Laurito: calcio e vita privata

Franco Cordova è un famoso ex calciatore, simbolo e capitano della Roma tra gli anni Sessanta e Settanta, noto al pubblico anche in quanto ex marito di Marisa Laurito. Nato a Forlì il 21 giugno 1944, ha 78 anni ed ha militato nei giallorossi per nove stagioni, collezionando 212 presenze e segnando nove goal. Centrocampista dalla tecnica eccellente e grande dribblatore, nel corso della sua carriera ha giocato anche con le maglie della Lazio, dell’Inter, del Brescia e dell’Avellino. Cordova ha inoltre vestito la maglia della Nazionale italiana in due occasioni nel 1975, durante le Qualificazioni agli Europei 1976.

Vita privata: il matrimonio con l’attrice

Nel corso della sua vita Cordova ha avuto molte relazioni, ma non ha mai avuto figli. Sposato in gioventù con Simona Marchini, figlia dell’allora Presidente della Roma Alvaro Marchini, Cordova tornò a far parlare di sé nel 2002, quando fu rapito dal fascino di Marisa Laurito. Tra i due scattò subito la scintilla che portò ad un vero e proprio matrimonio lampo. La loro storia d’amore, tuttavia, non finì benissimo: dopo appena un anno Franco Cordova e Marisa Laurito decidono di divorziare.

“Eravamo convinti di sposarci, molti pensarono fosse un’operazione di pubblicità.” -spiegò l’attrice- “Dal fidanzamento al matrimonio è cambiato tutto. Di lui non posso parlare male perché è stata una persona molto carina…Franco oltre a essere un mito della Roma è una persona molto intelligente e divertente. Purtroppo, non eravamo fatti l’uno per l’altra, eravamo diversi caratterialmente. Abbiamo tentato di andare d’accordo, ma non è andata bene”. Il loro addio non fu traumatico, ma fece molto soffrire l’attrice, che decise di evitare il matrimonio nelle sue successive relazioni. Ad oggi frequenta l’imprenditore Piero Pardini, con il quale non si è mai sposata.