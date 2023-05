Piero Pardini, chi è il compagno di Marisa Laurito: carriera, vita privata, figli

Chi è Piero Pardini, storico compagno di Marisa Laurito. Scopriamo qualche informazione in più sull’imprenditore, che fa coppia fissa con l’attrice dal 2002. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Piero Pardini, compagno di Marisa Laurito: vita privata e carriera

L’attrice Maurisa Laurito è fidanzata dal 2002 con Piero Pardini, imprenditore bresciano. I due si sono incontrati per la prima volta grazie a Renzo Arbore. Inizialmente l’attrice non aveva intenzione di uscire, né di incontrare una persona nuova, ancora bruciata da alcune brutte esperienze in amore: “È un anno che stavo male, che volevo vivere questo lutto di un amore finito e Renzo Arbore invece mi chiese di uscire. Andammo in questo bar di Roma e lì incontrai Piero, anche lui lì controvoglia ma portato da un amico”.

“Renzo mi portò in un bar dove Piero era stato portato da un amico.” -raccontò l’attrice nel salotto di Verissimo- “Lì loro si sono salutati e poi si è avvicinato, mi ha baciato la mano e mi ha detto una frase terribile: ‘Mio padre è un suo grande fan’”. Quel complimento così particolare coincise con l’inizio di un corteggiamento serrato: “Io soffrivo pene d’amore, allora Renzo mi disse: “Dovevi dargli il numero di telefono”. E io gli dissi che glielo avevo già dato”. È l’inizio di un grande amore per la coppia, che è diventata inseparabile da allora.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Vita privata: la coppia ha figli?

Piero Pardini e Marisa Laurito hanno scelto di non sposarsi, soprattutto a causa dell’esperienza negativa dell’attrice nel suo precedente matrimonio con Franco Cordova. “Il fatto è che io da sempre non credo nel matrimonio.” -ha spiegato Marisa parlando anche del compagno- “Io vivo a Roma, lui a Brescia, e in futuro forse staremo insieme. È una persona speciale, solida, piacevole, ma soprattutto seria”. Insieme ormai da più di vent’anni, non hanno mai avuto figli. L’attrice ha sia espresso il suo rammarico per questa scelta sia la convinzione di aver fatto la cosa giusta per la sua vita professionale.