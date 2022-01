Doc ha ucciso Lorenzo Lazzarini? Nelle prime puntate della seconda stagione si vede spesso la scena di Fanti che soffoca Lazzarini sul letto dell’ospedale. Solo un incubo o realtà?

Doc ha ucciso Lorenzo Lazzarini?

Gianmarco Saurino è Lorenzo Lazzarini nella serie Doc 2. Il suo personaggio, tra i più amati della fiction con Luca Argentero, è morto a causa del Covid.

L’attore in un’intervista a Fanpage ha raccontato il suo personaggio e in particolare la scena che più volte Fanti rivede nei suoi incubi: “Rivedremo Lorenzo Lazzarini.

Alla fine della prima puntata abbiamo visto una scena in cui il dottor Fanti mette una mano sulla bocca di Lorenzo e lo soffoca. Non sappiamo se sia un sogno o una proiezione della sua coscienza, ma vedremo altri flashback. Finché arriveremo a un episodio preciso in cui si parlerà completamente di Covid e assisteremo alla morte di Lorenzo. Sappiamo che è morto di Covid, ma scopriremo come”.

C’è sicuramente qualcosa di più di un semplice incubo.

Il Covid ha colpito in tanti nell’ospedale, chi indirettamente e chi più nel profondo e la morte di Lazzarini ha segnato tutti.

Lazzarini e i no vax

La seconda stagione di Doc – Nelle tue Mani parte proprio dalla pandemia del Covid e inevitabilmente ha toccato tanti nel pubblico, scatenando anche qualche polemica con i no vax. L’attore Saurino spiega sempre a Fanpage cosa sia successo nella sua vita personale ma anche con la fiction rispetto agli argomenti dei vaccini e no vax: “Ho visto su Twitter che stanno commentando l’articolo sulla morte di Lorenzo Lazzarini, scrivendo: “Perché non dite che era punturato?”.

Follia. Cosa potremmo fare con Doc? Io ho perso le speranze. Anche con amici ho litigato e poi ho smesso di parlarci. Non perché mi piaccia fare Curva Sud e Curva Nord, ma perché credo che non possa esistere una doppia opinione su questo argomento. È una scelta di società che dovrebbe vederci uniti”.

