Lodovica Comello, chi sono marito e figlio: Tomas Goldschmidt e Teo

Lodovica Comello, marito e figlio chi sono? Conosciamo qualcosa in più della famiglia della conduttrice del programma Italia’s Got Talent.

Chi è Lodovica Comello

Lodovica Comello è un’attrice che si è fatta conoscere in primo luogo per la conduzione del programma televisivo Italia’s Got Talent. Si tratta di un’artista in grado in mettersi in gioco nel canto, nel ballo, nella recitazione e ha avuto un grande successo il personaggio di Francesca nella fiction Violetta. Nata il 13 aprile 1990, Lodovica è dunque un volto televisivo a 360°.

Lodovica Comello: chi è il marito

Il marito di Lodovica Comello si chiama Thomas Goldschmidt. Nato in Argentina e classe 1984, è un famoso produttore. I due si sono conosciuti proprio sul posto di lavoro (precisamente nel 2013 sul set di Violetta, la serie tv con Martina Stoessel) e da quel momento non si sono più lasciati. I due si sono sposati nel 2015 a San Daniele del Friuli. Da una intervista rilasciata a Vanity Fair sappiamo che lui la conquistò comprando due biglietti per il concerto degli Aerosmith.

Il figlio Teo

La coppia formata da Lodovica Comello e Thomas Goldschmidt nel 2020 ha avuto il primo figlio, Teo, avuto in piena emergenza Covid. In merito alla scelta del nome del piccolo, Ludovica ha dichiarato che “è stata un parto”. ““Tomas è argentino con tutto il suo retaggio latino, per di più abbiamo un cognome lunghissimo e importante, Goldschmidt. Serviva un nome che tutta la famiglia capisse. Un giorno ci siamo illuminati e l’abbiamo scelto”.