Marco Fantini, chi è l’ex tronista e marito di Beatrice Valli: figlie, vita privata, lavoro

Chi è Marco Fantini, ex tronista di Uomini & Donne e marito di Beatrice Valli. Scopriamo qualcosa di più sull’affascinante influencer emiliano. Cosa faceva prima di diventare famoso? Che lavoro fa oggi? Quante figlie ha?

Chi è Marco Fantini, vita privata e carriera dell’ex tronista

Nato a Correggio, in Emilia Romagna, il 29 settembre 1991, Marco Fantini ha 31 anni ed è un ex tronista di Uomini & Donne, esperienza durante la quale ha conosciuto sua moglie, la modella Beatrice Valli.

Fa il suo esordio in tv proprio al dating show di Maria De Filippi, nel ruolo di corteggiatore. È uno degli spasimanti di Anna Munafò, che però lo respinge e sceglie Emanuele Trimarchi. La sua partecipazione al programma lo porta ad aprirsi con il pubblico televisivo e a svelare alcuni dettagli della sua infanzia difficile. Fantini, infatti, ha confessato di aver subito atti di bullismo da piccolo e di aver sofferto molto per mancanze d’affetto.

Prima di approdare in tv si guadagnava da vivere facendo il barista e il cameriere in un ristorante di Carpi. La sua bellezza e prestanza fisica gli sono valse il titolo di Mister Modena e il sesto posto a Mister Universo. Oggi Marco Fantini ha sfruttato la fama ottenuta sul piccolo schermo per costruirsi una carriera come modello ed influencer. Ha un profilo Instagram con oltre un milione e mezzo di follower, dove pubblica spesso scatti in cui indossa e pubblicizza prodotti di vari brand di abbigliamento.

Vita privata: Beatrice Valli, figlie

Dopo il colpo di fulmine negli studi di Uomini & Donne, Marco Fantini e Beatrice Valli hanno deciso di costruirsi una famiglia insieme. La modella aveva già un figlio, Alessandro, nato quanto lei aveva solo 16 anni.

Insieme Marco e Beatrice hanno avuto due figlie: la prima, Bianca, nata nel 2017 e la seconda, Azzurra, nel 2020. Oggi Beatrice aspetta una terza figlia da Fantini che, pur contento, ha ammesso di essere un po’ deluso. Il modello, infatti, voleva fortemente un maschio dopo le prime due figlie femmine. Nel maggio del 2022 i due si sono finalmente sposati, dopo anni di rinvii a causa della pandemia da Covid-19.