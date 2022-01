Chi è Anna Munafò e con Trussardi-Hunziker che c’entra?

Anna Munafò è una showgirl che è arrivata seconda al noto concorso di bellezza Miss Italia del 2005.

Anna Munafò e Trussardi

Anna Munafò, oltre ad essere la seconda classificata di Miss Italia 2005, ha avuto anche un flirt con Tomaso Trussardi. Trussardi, come più volte è stato scritto in questi giorni, si è lasciato con la conduttrice televisiva e showgirl Michelle Hunziker e ciò ha portato un terremoto anche tra i fan che tanto sostenevano la coppia.

Trussardi-Hunziker, storia finita. Cosa farà ora Tomaso?

Se Michelle Hunziker si starebbe – secondo alcuni rumors – riavvicinando all’ex Eros Ramazzotti, che è anche il papà di sua figlia Aurora, Tomaso Trussardi cosa farà ora? La coppia ha ufficializzato la fine della loro relazione sui social e pare che non ci siano spiragli per recuperare la love story. E il giovane Trussardi ora cosa farà? Ha già una nuova fidanzata? Si riavvicinerà anche lui alla sua ex fidanzata Anna Munafò, come sostengono altri rumors e come sta accadendo di nuovo (pare) anche tra Belen e Stefano De Martino? Per ora non ci sono indizi in questo senso e per sapere cosa succederà non resta che attendere.

Sarà il tempo a dare le risposte.

La lettera d’accusa di Anna a Tomaso

Tra Anna e Tomaso, però, le cose non sono finite bene. In una lettera pubblicata sul settimanale DiPiù infatti, scritta proprio da Anna e rivolta a Tomaso, la showgirl si era tolta qualche sassolino dalle scarpe. “Alla tua attuale fidanzata– chiedeva infatti Anna a Tomaso- hai mai parlato di quel giorno? Tutto ebbe inizio nel 2005 – ha scritto Anna – quando partecipai a Miss Italia.

Arrivai seconda e conquistai la fascia di Miss Miluna. Pochi giorni dopo, la società che tutt’ora organizza il concorso ricevette una chiamata, all’altro capo del filo c’eri tu. Dicevi di volermi tra le modelle della tua casa di moda. Ci incontrammo a Milano, poco dopo mi chiamasti, e io, nel vedere quel numero pensai subito di avercela fatta. Mi confessasti che il colloquio era stato tutto una messinscena, che avevi organizzato quell’appuntamento perché volevi conoscermi, per avere il mio numero di telefono.

Non mi era mai capitata una cosa del genere, mi sentii usata, calpestata e mi arrabbiai moltissimo, soprattutto con me stessa e con la mia inesperienza. Hai mai pensato a come mi sono sentita? Fatti raccontare da Michelle come sono, come stanno, come vivono le donne che anche per cose di questo genere si rivolgono alla sua associazione”.