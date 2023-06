Chi era Maria Callas, cantante lirica detta “Divina”: origini, carriera, marito, Scala di Milano

Maria Callas è stata una grande cantante lirica, naturalizzata italiana e successivamente greca, nata a New York e diventata famosa in tutto il mondo.

Chi era Maria Callas

Maria Callas, nome d’arte di Maria Anna Cecilia Sofia Kalos – contrazione del cognome originario Kalogheropoulou, in greco moderno: Μαρία Άννα Καικιλία Σοφία Καλογεροπούλου – è stata un soprano statunitense di origine greca, naturalizzata italiana e successivamente greca. Nata il 2 dicembre 1923 a Manhattan, a New York, si è poi spenta nel 1977 a Parigi, precisamente il 16 settembre 1977, ma la sua voce è rimasta indimenticata.

Famiglia e origini

I suoi genitori, Geōrgios Kalogeropoulos (1881-1972) ed Evangelia Dimitriadou (1894-1982), si conobbero all’università dove entrambi studiavano farmacia. Il padre era originario del Peloponneso mentre la mamma, anche lei di origini greche, proveniva da una famiglia più benestante. Il talento della figlia nel canto, comunque, emerse presto, tanto che la mamma Evangelia sostenne che, a quattro anni, la piccola Maria, cantando ignara alla finestra della sua camera, avesse addirittura costretto gli automobilisti a fermarsi ad ascoltarla incantati, bloccando il traffico.

Gli esordi e la passione per il canto di Maria Callas

Maria Callas inizia a prendere lezioni di canto già da giovane, e questo fu l’inizio di una grande carriera. Dal 1931 la così soprannominata “signorina Sandrina” .

Il soprannome di Divina

La donna è diventata famosa per un magistrale controllo della voce, unito ad un forte bagaglio tecnico. Le sue capacità la resero particolarmente celebre e fu anche artefice della riscoperta del repertorio italiano della prima metà dell’Ottocento. Il successo artistico la rese un mito, tanto che le fu attribuito l’appellativo di Divina.

Una carriera sfavillante in giro per il mondo

La Callas fu una cantante famosa in tutto in mondo: cantò in Grecia per molti anni, negli Stati Uniti, ma anche alla Scala di Milano dove approdò ed ebbe la fase più sfolgorante della sua carriera. Cantò anche in location particolarmente celebri come Le Terme di Caracalla.

Marito e la residenza a Milano

A sostenerla in primis, nella sua carriera italiana, fu il marito Giovanni Battista Meneghini con il quale abitò in una residenza milanese in via Buonarroti.

Tomba di Maria Callas

La sua salma fu cremata e le ceneri sepolte nella cripta del cimitero Père Lachaise.