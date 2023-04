La showgirl Diletta Leotta mostra la sua gravidanza sui social. Il padre della nuova creatura in arrivo è Loris Karius, portiere tedesco 29enne del Newcastle.

Diletta Leotta mostra la gravidanza sui social

Diletta Leotta, comunque, sembra essere molto orgogliosa di questo suo percorso verso la maternità. Sui social infatti, ha postato un contenuto con scritto “Crescere insieme”, proprio in riferimento al bebè che ha nel pancino. Con le sue parole accompagna la foto in cui, in tenuta da allenamento in palestra, mostra il pancino, ormai ben evidente.Ora la conduttrice di Dazn è al quinto mese di gravidanza e stando a quanto anticipato sarà una femminuccia.

In realtà la Leotta è rara a questi scatti, specie da quando ha annunciato la sua gravidanza. Questa volta però, durante l’allenamento in palestra, ha fatto un’eccezione e davanti allo specchio, tra una pausa e l’altra del work out, si concede lo scatto che poi condivide sul profilo Instagram.

Chi è Loris Karius

Il compagno di Diletta Leotta, Loris Sven Karius, è un calciatore tedesco, portiere del Newcastle Utd. In pochissimo tempo i due si sono conosciuti fino anche a desiderare un figlio insieme. Oggi la loro storia d’amore va a gonfie vele e i due sono uno la spalla dell’altro.