Papa Francesco Natale 2021: messe e liturgie, come seguirle in diretta tv

Tutte le messe di Natale 2021 in diretta di Papa Francesco. Il 24 la celebrazione sarà anticipata come lo scorso anno, e trasmessa su Rai 1.

È già definito il calendario delle Sante Messe celebrate da Papa Francesco per Natale 2021. Come già lo scorso anno, il Santo Padre ha deciso di anticipare la celebrazione della Vigilia.

Le Sante Messe celebrate da Papa Francesco Natale 2021

Anche per Natale 2021 il Papa ha deciso di anticipare la Santa Messa della Notte di Natale. Sarà dunque trasmessa nel pre-serata, alle 19.30 in diretta tv come sempre su Rai 1 e su Tv2000 (DTT, 28). Di conseguenza, anche il palinsesto della Vigilia di Natale di Rai 1 è stato modificato. Nel pomeriggio è previsto un film natalizio al posto di Oggi è un altro giorno (anche se un’edizione speciale non la si esclude ancora).

Poi ci sarà L’Attesa, uno speciale dell’Antoniano di Bologna, e come lo scorso anno un Techetechetè Speciale Natale. Tutto fino alle 19.30, ora in cui verrà trasmessa in diretta la Santa Messa di Natale 2021 di Papa Francesco, seguita poi da uno speciale di A Sua immagine. Bisognerà attendere la programmazione ufficiale della settimana di Natale, ma dovrebbero comunque saltare dovrebbero comunque saltare La Vita in Diretta e L’Eredità, a meno che non venga anticipata alle 18 come lo scorso anno.

Durante la mattina del 25 dicembre ci sarà la diretta su Rai 1 e Tv2000 dalle 10.55 della Santa Messa di Natale dalla Basilica di Santa Maria in Trastevere, seguita alle 12.00 dal Messaggio Natalizio e Benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco in diretta da Piazza San Pietro. La ‘liturgia’ del Natale in tv si completa col concerto di Natale dell’Antoniano prima della Santa Messa del giorno di Natale e prosegue alle 12.30 con il Concerto di Natale dalla Basilica Superiore di San Francesco ad Assisi.

Natale 2021, tutte le messe in diretta

Venerdì 24 dicembre

Rai 1 – Tv2000

19.30 Messa della notte di Natale in diretta dalla Cappella Papale della Basilica di San Pietro

Sabato 25 dicembre

Rai 1 – Tv2000

10.55 Santa Messa di Natale

Rai 1 – Tv2000

12.00 Benedizione Urbi et Orbi

Domenica 26 dicembre

Rai 1 – Tv2000

12.00 Angelus da piazza San Pietro

Venerdì 31 dicembre

Tv2000

17.00 Primi Vespri e Te Deum di ringraziamento per l’anno trascorso

Sabato 1 gennaio

Rai 1 – Tv2000

10.00 Messa festa di Maria madre di Dio

12.00 Angelus da piazza san Pietro

Domenica 2 gennaio

Rai 1 – Tv2000

12.00 Angelus da piazza san Pietro