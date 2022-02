Maratona Harry Potter sospesa: va in onda la saga di Kill Bill

Stop alla maratona di Harry Potter: al suo posto va in onda la saga di Kill Bill. Si fermano le “magiche” otto settimane dedicate da Italia 1 ai film del mago più amato di sempre. Come mai?

Italia 1 aveva aperto il suo 2022 con una chicca per tutti gli appassionati fantasy che ancora aspettano speranzosi una lettera dalla Scuola di Magia di Hogwarts.

“Su Italia 1 gli anni volano come giorni” -recitava lo spot- “Tutta la saga di Harry Potter, dalle prime lezioni fino all’ultima avventura vi aspetta per otto settimane, da Gennaio”. Un film a settimana, ogni giovedì per ripercorrere l’intera saga cinematografica di Harry Potter. Un evento annuale ormai atteso da tutti i telespettatori fan del giovane mago, pronti di settimana in settimana a rivivere la sua crescita e le sue avventure nel mondo incantato creato da J. K. Rowling.

Questa settimana, tuttavia, la maratona di Harry Potter è sospesa: al suo posto andranno in onda Kill Bill: Volume 1 e Kill Bill: Volume 2. Il motivo è scomoda concomitanza con il Festival di Sanremo 2022. In questi giorni i riflettori sono puntati kermesse musicale presentata da Amadeus e Fiorello, e gli ascolti della maratona avrebbero potuto soffrirne. Per lo stesso motivo, è stata sospesa anche la trasmissione dell’amato medical drama Doc – Nelle tue mani.

Kill Bill volume 1 e 2: i cult di Quentin Tarantino, in onda stasera dalle 21.20

Per gli orfani della magica saga britannica e per chi mal sopporta il Festival, Italia 1 presenta un’alternativa cult: Kill Bill. L’indimenticabile capolavoro di Quentin Tarantino va in onda stasera dalle 21.20, con il Volume 1. In tarda serata segue anche il Volume 2, per una serata completamente dedicata alla furiosa e sanguinosa vendetta della Sposa, interpretata da Uma Thurman.

Quando torna la maratona di Harry Potter?

Per il quinto appuntamento con la maratona si dovrà pazientare fino al 10 Febbraio. Sarà la volta di Harry Potter e l’Ordine della fenice, quinto capitolo della saga. Harry Potter dovrà fare i conti con il ritorno di Lord Voldemort e con la cieca indifferenza del mondo magico e del Ministero della Magia, disposto a tutto pur di insabbiare la notizia. La maratona proseguirà normalmente nelle tre settimane successive, con l’ultimo film della serie, Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2, che andrà in onda il 3 Marzo 2022.