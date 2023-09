Sciopero Atac a Roma il 29 settembre: orari dello stop e fasce garantite

Sciopero Atac il 29 settembre: ci sarà agitazione soprattutto nelle stazioni nella giornata di oggi ma la protesta dei mezzi di trasporto è stata rinviata al 9 ottobre dopoché Salvini aveva ridotto l’orario della protesta.

Sciopero Atac a Roma il 29 settembre

Lo sciopero del trasporto pubblico in programma su tutto il territorio nazionale del 29 settembre è stato posticipato. La protesta era stata lanciata dal sindacato Usb lavoro privato per superare “i penalizzanti salari d’ingresso, garantendo l’applicazione contrattuale di primo e secondo livello ai neo assunti”. La sigla chiede inoltre “il salario minimo per legge a 10 euro l’ora contro la pratica dei contratti atipici e precariato”, ponendo l’accento sulla “sicurezza dei lavoratori e del servizio, introduzione del reato di omicidio sul lavoro”. Alla protesta si sono aggiunte a livello territoriale altre sigle sindacali come Filt Cgil, Fit Cisl, Ugl, Uiltrasporti, Fast Confsal e Orsa. Tuttavia, il ministro dei Trasporti e infrastrutture Matteo Salvini aveva risposto riducendo il numero delle ore della protesta così i sindacati hanno cambiato data. Dunque, dal 29 settembre si passa al 9 ottobre.

Tuttavia, a protestare oggi saranno infatti anche gli addetti degli appalti impiegati nella pulizia di treni e stazioni, nella ristorazione a bordo treno, nell’accompagnamento sui treni notte e nelle attività di piccola manutenzione. La protesta prevede 4 ore di stop per ogni turno di lavoro nell’intero arco della giornata. Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Salpas Orsa chiedono “l’adeguamento economico del buono pasto con il riconoscimento dell’importo massimo defiscalizzato come previsto dalla Legge di Bilancio 2020”.

“Nelle oltre 60 aziende che operano negli appalti ferroviari – spiegano le organizzazioni sindacali – la stragrande maggioranza, per non dire le totalità, ad oggi, riconoscono buoni pasto del valore di 5,20 euro. Alla luce della grave crisi economica, dovuta alla crescita smisurata dell’inflazione che erode inesorabilmente il potere d’acquisto di tutti i cittadini e quindi anche delle lavoratici e dei lavoratori non è più procrastinabile l’adeguamento economico del buono pasto”.

Gli orari dello stop e fasce garantite

Dunque, anche per i mezzi Atac di Roma dovrebbe essere tutto regolare così come fa sapere sul suo sito l’azienda di trasporti. “Il sindacato USB ha comunicato il differimento al 9 ottobre dello sciopero programmato il 29 settembre. Il 29 settembre, quindi, l’intera rete sarà attiva”.