Harry Potter, cast riunito dopo 20 anni: quando e dove seguire l’evento

Harry Potter, il maghetto creato dalla penna di J.K.Rowling, torna a far emozionare i fan. Il motivo? A vent’anni dall’uscita del primo film “Harry Potter e la Pietra Filosofale” il cast stellare della serie si riunisce in pompa magna. Un evento che i fan stanno attendendo da tantissimo tempo.

Harry Potter, cast riunito: quando e dove vedere l’evento

L’evento cinematografico tanto atteso dai fan andrà in onda il 1 gennaio 2022. Per gli italiani appassionati di Harry Potter l’evento sarà visibile in diretta Sky e in streaming su Now TV e, in contemporanea con l’America, gli attori torneranno nella scuola di magia e stregoneria di Hogwarts pronti a sfoderare le bacchette. Inoltre Sky creerà un canale dedicato, Sky Cinema Harry Potter: sarà attivo fino al 16 gennaio e manderà in onda tutti i film della saga. Per chi vuole dilettarsi sarà una vera e propria maratona.

Il quiz dell’attesa

Ad anticipare la serata di Capodanno un quiz sulla saga: Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses. In queste quattro puntate, che inizieranno il 27 dicembre, vedranno sfidarsi i fan per vincere il trofeo del campionato (con eliminazione diretta). Ci saranno quattro squadre a competere per il trofeo, come quattro sono le case della saga. Le sfide riguarderanno domande sull’universo di Harry Potter.

Chi parteciperà all’evento?

A presenziare a questa riunione tanto attesa dai fan ci saranno Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson. Altri nomi sono Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis, Evanna Lynch, e Ian Hart. La grande assente sarà l’autrice J.K.Rowling che ha da poco pubblicato il suo nuovo libro per ragazzi. Questo perchè il rapporto con la scrittrice si è incrinato da tempo, specie con gli attori protagonisti dei celebri film, e questo ha comportato la scelta di non invitarla all’evento in tv.