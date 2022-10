“Sopravvissuti”, nuova fiction su Rai 1: cast, trama, dove vederla

Su Rai 1 a partire da lunedì 3 ottobre andrà in onda la nuova fiction "Sopravvissuti" che ha come protagonista l'attore Lino Guanciale.

“Sopravvissuti”, nuova fiction su Rai 1: trama

La trama di “Sopravvissuti” è semplice: dodici passeggeri affrontano una traversata oceanica, ma l’imbarcazione sparisce dopo pochi giorni. Ad un anno dall’accaduto viene ritrovata e si scopre che metà delle persone a bordo sono ancora vive. Ma cosa nascondono i sopravvissuti e cosa è accaduto di preciso? Quando dal porto di Genova era iniziata quella traversata, tutti avevano festeggiato.

A salutare Luca ci sono la moglie Sylvie con le figlie Maia e Camilla mentre Anita, poliziotta della squadra mobile di Genova, accompagna il figlio Gabriele e la nuora Marta. Stefano aspetta il fratello Lorenzo che si deve imbarcare ma è, come al solito, in ritardo. L’attrice Giulia, con il marito Frank e il figlio Nino, è invece madrina dell’impresa. Tano è solo perché la moglie Paola è ancora emotivamente troppo provata per imbarcarsi.

Emanuele Mayer saluta la partenza dei due figli Matteo e Lara ma nessuno può immaginare il disastroso esito di quella traversata. Un anno dopo l’avvenimento, comunque, viene ritrovato un relitto sulle coste del Venezuela e i sopravvissuti raccontano alle autorità i fatti riguardanti il drammatico naufragio.

Cast

Nel cast della serie troviamo diversi attori importanti, come:

Lino Guanciale

Barbora Bobulova

Stéfi Celma

Vincenzo Ferrera

Florian Fitz

Giacomo Giorgio

Pia Lanciotti

Sophie Pfennigstorf

Elena Radonicich

Fausto Maria Sciarappa

Camilla Semino Favro

Alessio Vassallo

Adèle Wismes.

Dove vederla

Sopravvissuti va in onda in prima tv su Rai 1 a partire dalle 21.25. La serie è visibile anche in streaming, live e on demand, sul portale RaiPlay.