Spider-Man: Across the Spider-Verse, nuovo trailer ufficiale italiano: data d’uscita, anticipazioni

Spider-Man: Across the Spider-Verse, ecco il nuovo trailer ufficiale in italiano. La Sony Pictures lancia sul web nuove immagini sul secondo capitolo della saga dedicata a Miles Morales. Quando esce al cinema? Cosa sappiamo del film?

La Sony Pictures ha pubblicato il secondo trailer ufficiale in italiano di Spider-Man: Across the Spider-Verse, secondo capitolo della trilogia animata dedicata a Miles Morales e a un multiverso strapieno di uomini-ragno. Il film segue il grande successo di Spider-Man: Un nuovo universo, che ha incassato oltre 400 milioni di dollari e ha conquistato il Premio Oscar al Miglior Film d’Animazione nel 2019. L’uscita è prevista per questa estate, per il primo giugno 2023. La saga si concluderà nel 2024 con l’ultimo capitolo, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse e con uno spin-off ancora in produzione dedicato alle versioni femminili dell’arrampicamuri newyorkese.

Cast e anticipazioni, cosa sappiamo della trama?

Secondo le prime anticipazioni e le informazioni carpite dai trailer, questa volta sarà lo stesso Miles Morales ad essere catapultato nel multiverso. Accompagnato da Gwen Stacy, il giovane arrampicamuri entrerà in contatto con una moltitudine di versioni di Spider-Man, tra cui anche qualche vecchia conoscenza. Gli altri “Ragni”, organizzati da Miguel O’Hara, anche noto come Spider-Man 2099, si sono riuniti per proteggere il multiverso, ma sono pronti a prendere decisioni drastiche per farlo. Miles Morales dovrà quindi prendere una decisione e capire cosa vuol dire davvero essere un eroe: salvare chi ama o essere pronto a sacrificarli per il bene comune.

Nel cast sono confermati i ritorni di Shameik Moore come voce di Miles, Hailee Steinfeld per Gwen, e Jake Johnson come Peter B. Parker. Ci sarà anche Oscar Isaac nel ruolo di Miguel O’Hara, già presente nel primo capitolo per un piccolo cameo dopo i titoli di coda. Il cast include anche Issa Rae (Spider-Woman), Daniel Kaluuya (Spider-Punk), Jason Francesco Schwartzman (Macchia) e Jorma Taccone (Avvoltoio).